Kurator erläutert das Bauhaus

MOZ

Eisenhüttenstadt An diesem Sonntag, dem 28. Juli, findet im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR wie an jedem letzten Sonntag im Monat eine Kuratorenführung durch die aktuelle Sonderausstellung "Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR" statt. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Axel Drieschner, Co-Kurator der Sonderausstellung, lädt Besucher dazu ein, mit ihm ein bislang wenig beachtetes Kapitel deutscher Design­geschichte zu entdecken.

Funktional, langlebig und optimiert für die industrielle Massenproduktion: Die Ausstellung "Alltag formen!" stellt Objekte der Alltagskultur der DDR – Möbel, Gefäße, Technik, Grafikdesign – sowie ihre Gestalter vor, die in der Tradition und für die Weiterentwicklung der Gestaltungsprinzipien des Bauhauses und der modernen Formgestaltung stehen. Die Ausstellung anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus ist seit dem 7. April geöffnet und wird noch bis zum 5. Januar 2020 zu sehen sein.

Vortrag am 18. August

Einmal im Monat beleuchten im Dok-Zentrum zudem Experten verschiedene Aspekte des Themas Bauhaus-Rezeption in der DDR. Nächster Referent ist am 18. August um 14 Uhr Wolfgang Thöner, Sammlungsleiter der Stiftung Bauhaus Dessau. In unserer Freitagausgabe hatten wir versehentlich angekündigt, Wolfgang Thöner würde die Kuratorenführung leiten. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.