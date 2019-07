Kerstin Unger

Passow/Wendemark (MOZ) Das Vereinshaus Uhu-Nest in Wendemark sieht derzeit aus wie die Werkstatt des Weihnachtsmannes. Nur, dass hier statt Tannengrün bunte Sommerblumen erblühen. Die Wendemarker beteiligen sich an der Dekoration von Passow/Wendemark. Passow wird in diesem Jahr am 7. September Gastgeber des 16. Brandenburger Dorf- und Erntefestes und gleichzeitig des 12. Kreiserntedankfestes sein.

Und die Fantasie treibt dabei im wahrsten Sinne des Wortes Blüten. Zwei Wochen lang haben zwischen fünf und zehn Frauen bis Freitag jeden Abend von 18.30 bis 20 Uhr im Uhu-Nest gearbeitet. Es wurde gehämmert, geschnippelt, geformt, geklebt und viel gelacht.

Helmut Kohl ist mittendrin

"Wir betreiben sozusagen Abfallveredlung", erklärt Bärbel Würfel, die die meisten Einfälle für den einzigartigen Schmuck hatte und viele andere Frauen aus dem Traditionsverein und aus der Nachbarschaft mitreißen konnte. Aus wertlosen Moosgummiplatten entstehen "1000 Wendemarker Wunderblumen". Auf der Suche nach Füllmaterial für Puppen, das die Vereinsvorsitzende Adelgunde Leider besorgte, stießen sie auf diese weißen Platten. "Zuerst formten wir daraus Windmühlen, und dann erinnerte ich mich an meine Schulzeit. Da haben wir mit dem Zirkel Rosetten gezeichnet", verrät Bärbel Würfel. So entstand die Idee. Die Platten werden mit bunten Farben bemalt und anschließend zu Blumen in vielen verschiedenen Mustern geformt, die zum Erntefest als Blühstreifen Zäune, Gebäude und Strohballen verzieren sollen. Dazu kommen auch noch Schmetterlinge. "Wir zaubern blühende Landschaften", meinten die Frauen. Helmut Kohl, der diese dem Osten einst versprach, kommt als Strohpuppe mitten hinein.

Getreu dem Motto "Passow/Wendemark grüßt den Rest der Uckermark und Brandenburgs mit Bauernwitz und Bauernweisheit" wird es noch viele andere schöne Dekorationen geben. Zum Beispiel Banner mit flotten Sprüchen, zu denen der Schwedter Cartoonist Egon die Zeichnungen machte. Auch Styropor-Frauenköpfe wurden geschminkt und mit Getreidefrisuren verschönert. Das sind die "Wendemarker Korn-Mädchen". Andere Köpfe entstanden aus Luftballons. "Wir haben wie die Weltmeister geklebt", berichten die Frauen.

Die Wendemarker, die durch Bärbel Würfel im Festkomitee für das Erntefest vertreten sind, haben sich auch zur Ausgestaltung des Passower Bahnhofes bereiterklärt. Auf dem Vorplatz werden sie Strohsachen und Transparente aufstellen. Zudem sind bestrickte Fahrräder und ein echter Drahtesel in Vorbereitung.

Unterstützt wurden die kreativen Frauen von Sponsoren wie der Firma Teut, den Firmen Energie-Kontor, Enkavis und 50Hertz. Um alle Wendemarker Ideen umzusetzen, fielen doch einige Kosten an.

Ab Mitte August wird dekoriert

Bis August machen die fleißigen Wendemarkerinnen erst einmal Pause, weil es im Uhu-Nest so langsam eng wird. Ab Mitte August geht es dann mit dem Dekorieren los. Dann mischen sich in Passow die fantasievollen Kreationen aus Wendemark mit denen der Passower, die auch schon fleißig am Basteln sind.