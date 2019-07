Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Zu einem besonderen Event lud am Sonnabend das Museum "Raumschiff Eberswalde": Ein stilechtes und ergreifendes Revival der Landung auf dem Mond konnten die rund dreißig Besucher erleben. Vor 50 Jahren betrat erstmals ein Mensch den Mond: In der sozialistischen DDR war dies nur eine Randnotiz. "Darüber wurde öffentlich nicht gesprochen", meint Christiane Dorn. In der westlichen Welt verfolgten dagegen über 500 Millionen Menschen dieses erste mediale Großereignis am Fernseher.

Im "Raumschiff Eberswalde", einem verstecktem Museumskeller in der Altstadt Eberswalde, wurde die Mondlandung originalgetreu nachgestellt: Am 20. Juli 2019, also genau 382.288 Stunden nach der Landung auf dem Mond, zeigte der Pantomime-Künstler Rocco Menzel im Astronautenanzug wie dereinst Neil Armstrong die ersten Schritte auf dem Mond machte. "Der Adler ist gelandet", vermeldete er. Mit schwebendem Schritten gleitete der Pantomime förmlich durch im Raum. Musikalisch begleitet wurde der Astronaut von der Berliner Harfensolistin Simonetta Ginelli. Virtuos und ergreifend spielte sie die passenden Klänge. Vor allem beim David Bowie-Lied "Space Oddity" bekamen auch die Besucher der hintersten Bank Gänsehaut und spürten hautnah die Faszination des Weltraums.

Brilliante Kennedy-Rede

Museumskurator Benjamin Stöwe hatte viel Hintergrundwissen und Anekdoten über die erste Mondmission in petto: So hörten die Astronauten auf ihren Kassetten Popmusik. Dass die Mondmission seinerzeit hochpolitisch war, zeigt sich daran, dass US-Präsident Kennedy von den Russen eine Abfuhr bekam, als er um Mithilfe bat, so Stöwe. Der Kalte Krieg verbot ein Miteinander der Systeme.

Bereits 1961 fiel der Startschuss für das Raumfahrtprojekt Apollo 11. Die berühmte Rede von US-Präsident J.F. Kennedy wurde am Sonnabend von Synchronsprecher und Schauspieler Matthias Klie rhetorisch brillant, fast wie im Original, auf die Bühne gebracht. Präsident Kennedy überzeugte dereinst das Volk von dem Projekt, als erste den Mond zu betreten. Koste es, was es wolle. Es kostete nach heutiger Rechnung 150 Milliarden US-Dollar. Kennedy rechnete geschickt klein: nur 50 Cent pro Kopf und Tag seien für diesen großen Schritt aufzubringen.

Fragt man die Besucher im Eberswalder Raumschiff, was an der Raumfahrt fasziniert, bekommt man Visionäres zu hören: "Ich bin seit jeher technikaffin", meint Uwe Hermann, der sich als Autor von Science Fiction-Geschichten einen Namen gemacht hat. Hermann sieht in der Weltraumforschung ganz praktische Aspekte: "Wenn die Erde eines Tages zu klein für zu viele Menschen ist, könnte man auf andere Planeten ausweichen", so seine Vision. Die Eberswalderin Christiane Dorn findet die wissenschaftliche fundierte Forschung hochspannend. Zudem seien es durchweg "friedliche Visionäre" gewesen, die den Weltraum eroberten. "Die Raumfahrt weitet den Blick", meint schließlich Benjamin Stöwe "Sie verbindet uns Menschen", ist er überzeugt.