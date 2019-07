Ausflugstipp: Fernrohr in den Diehloer Bergen

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer es gewohnt ist, an Aussichtspunkten in Urlaubsregionen durch fest installierte Fernrohre hindurch in die Weite zu schauen, der sucht auch oben auf den Diehloer Bergen erst einmal den Schlitz, in dem die obligatorische 1-Euro-Münze versenkt werden muss. In Eisenhüttenstadt wird diese Suche aber erfolglos bleiben. Denn: Der Blick durch das Fernrohr ist hier kostenlos. Und so spart man nicht nur sein Taschengeld, sondern hat auch alle Zeit der Welt, in die Weite zu schauen – das Sichtfeld, das in Augenschein genommen werden kann, reicht vom Ortsteil Schönfließ im Norden bis hinunter in den Südosten.

In einer Höhe von etwa 110 Metern über dem Meeresspiegel befindet sich der Besucher, nachdem er den Hügel hoch zum Aussichtspunkt erklommen hat. Die meisten Entdeckungen kann man von hier aus zwar im Spätherbst und im Winter machen, wenn keine Blätter der Laubbäume die Sicht beeinträchtigen.

Planstadt aus der Höhe

Aber auch jetzt, da die Bäume in sattem Grün stehen, ist vieles von Eisenhüttenstadt und seiner Umgebung gut zu sehen. Ganz im Norden dominieren natürlich die Industrieanlagen auf dem Gelände der ArcelorMittal GmbH (dem einstigen Eisenhüttenkombinat Ost, kurz: EKO) am Horizont. Ein kleiner Schwenk nach rechts bringt das Eisenhüttenstädter Stadtzentrum mit dem Flächendenkmal Planstadt ins Blickfeld: Die Hochhäuser der Lindenallee sind gut zu erkennen, ebenso das einstige Kaufhaus nahe dem Rathaus und das weiß leuchtende städtische Krankenhaus.

Jüngere Industriegeschichte wird mit dem nächsten Schwenk sichtbar: Der große Hafenkran am Oder-Spree-Kanal, in Gelb und Blau gehalten, überragt sein Umfeld um etliche Meter. Die stählerne Konstruktion ist derzeit außer Betrieb. Weiter im Osten schauen zwischen den Bäumen Beispiele des DDR-Wohnungsbaus hervor – die elfgeschossigen Hochhäuser in der Poststraße.

Kraftwerksbau von 1943

Das Fernrohr bringt aber auch weiter entfernte Objekte ganz nah. Die Nikolaikirche im östlichen Ortsteil Fürstenberg (Oder) zum Beispiel, mit ihrem imposanten Kirchturm. Das polnische Ufer des Grenzflusses Oder mit seinen hellen, von Sand geprägten Buhnen. Den alten ziegelroten Wasserturm in Fürstenberg, der schon lange nicht mehr als solcher genutzt wird. Und die beiden fast 100 Meter hohen Schlote der Kraftwerksruine am deutschen Oderufer bei Vogelsang. Das Kraftwerk selbst ist nie in Betrieb gegangen. Im Dritten Reich war 1943 mit dessen Bau begonnen worden, bis zum Kriegsende hatte das Braunkohlekraftwerk aber nicht fertiggestellt werden können. Am 31. Januar 1945 war der endgültige Baustopp verhängt worden. Nach Kriegsende war es nicht gelungen, die beiden Schlote, die wie das gesamte Kraftwerk aus Stahlbeton errichtet worden waren, zu beseitigen.

Spenden für das Fernrohr

Das Fernrohr war fast auf den Tag genau vor drei Jahren auf dem Hügel aufgestellt worden. Der Anstoß dafür war vom Mountainbike- und Skisportverein Diehloer Berge (MSV), der auf dem Gelände einen Skihang, einen Lift für Ski- und Mountainbikefahrer, eine Fourcross-Strecke und eine Skisprungschanze betreibt, gekommen. Eisenhüttenstadts damalige Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hatte die Idee aufgegriffen und beim Neujahrsempfang der Stadt im Januar 2016 um Spenden gebeten für den Kauf des stationären Fernrohrs. Insgesamt 3500 Euro waren letztlich zusammengekommen.

50 Jahre Sprungschanze

Wer den Aussichtspunkt Diehloer Höhen besuchen möchte, wandert am besten vom Neuzeller Landweg im Zentrum Eisenhüttendstadts aus dorthin. Mehrere Wege, meist an schönen Kleingärten entlang, schlängeln sich hoch auf die Diehloer Berge. Den Wanderern bietet sich auch der Blick auf die Sprungschanze. Vor 50 Jahren war sie in ihrer jetzigen Form mit Stahlgerüst errichtet worden. Davor war seit 1962/63 erst von einem Sprungtisch und dann von einem hölzernen Schanzenturm gesprungen worden. Den Schanzenrekord hält seit dem 24. Januar 2010 der Bad Freienwalder Sportler Tobias Ostermann: Er flog 30,5 Meter weit.