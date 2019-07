Polizei verhindert unangemeldete Party in Erkner

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mit massiven Kontrollen hat die Polizei am Samstagabend verhindert, dass es auf dem Gelände des Jugendclubs und der angrenzenden Badestelle am Dämeritzsee erneut zu einer unangemeldeten Party mit Vandalismus gekommen ist.

Vor einer Woche war die Polizei von einer solchen Veranstaltung mit mehr als 100 überwiegend Berliner Jugendlichen überrascht worden und verwies sie dann des Platzes.

Diesen Sonnabend wurden eintreffende Jugendliche auf der Zufahrt kontrolliert. Mehrere Polizeiwagen fuhren auf und ab, berichteten Anwohner. Vorab hatte die Polizei in sozialen Medien und anderen Kanälen die Jugendlichen gewarnt: "Bitte sehen Sie von der Anreise ab. Wir sind vor Ort." Den abendlichen Einsatz bestätigten – und lobten – am Sonntag Anwohner und einer der Betreiber der gerade entstehenden Badebar. Von der Polizei selbst war am Sonntag keine Bestätigung zu erhalten.

Erkners Bürgermeister Henryk Pilz bestätigte am Sonntag ebenfalls, dass die Stadt sich am Freitag an die Polizei gewandt hatte, weil Hinweise auf eine möglicherweise geplante Veranstaltung vorlagen. Die Anwohner klagen über Ruhestörung und Gefahr durch Scherben auf der Liegewiese sowie im Badewasser.