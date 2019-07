Kirche wieder mit Turm

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Nun ist es endlich soweit – die Trebuser Kirche erstrahlt in neuem Glanz. In der vergangenen Woche ist das große Gerüst für den Aufbau des Kirchturms demontiert worden. Der Fachwerkbau, der schon vor dem 30-jährigen Krieg stand, zeigt sich den Trebusern und ihren Gästen wieder in voller Pracht.

Ein Blitzeinschlag am 11. September 2011, bei dem Turm und Dach des Gotteshauses stark beschädigt wurden, hat der Domgemeinde jahrelang viel Kummer bereitet. Im Dezember 2013 musste der Turm aus Sicherheitsgründen abgetragen werden. Die Kosten für den Wiederaufbau und Sanierung des Daches wurden auf 190 000 Euro beziffert; für eine Kirchengemeinde kaum zu finanzieren. "Immer wieder haben bei unzähligen Veranstaltungen fleißige Helfer beigetragen, Mittel für den Wiederaufbau einzuwerben", sagt der zuständige Pfarrer Jörg Hemmerling. Die Summe konnte durch zahlreiche Spender zum größten Teil aufgebracht werden. Im Oktober begannen die Arbeiten am Turm, die nun abgeschlossen sind. Am 10. August um 14 Uhr wird Wiedereinweihung gefeiert.