Baukultur und Gurkensuppe

Altlangsdorf (MOZ) Was ist schöner? Ein warmer Nachmittag mit jazziger Livemusik, kalter Gurkensuppe, einem Cocktail von der "Kunstrausch-Bar" und Freunden unter Schatten spendenden Bäumen auf dem Hof des Schinkelschen Schul- und Bethauses. Oder die gekalkten Holzsplastiken drinnen, die aus alten, gezapften Bauteilen entstanden und zu neuem Leben erwacht sind? Antwort: Erst beides zusammen macht den vollen Genuss aus.

Den boten die Mitglieder des Fördervereins des Schul- und Bethaus Altlangsow am Sonnabend mit der Kombination von Sommerfest und Ausstellungseröffnung. Vereinsvorsitzender Prof. Günther Dannecker dankte bei der Eröffnung des kleinen, aber feinen Festes allen Helfern. Und bat dann eine an seine Seite, die mancher Stammgast diesmal hinterm Kuchentresen vermisste – Carla Rybin. 19 Jahre lang war die heute 64-Jährige die "gute Seele" des Schul- und Bethauses. Sie gehe zum Glück nicht ganz, bleibe dem Verein als Helferin erhalten, so der dankbare Vorsitzende.

Kurz darauf lud der Ortwiger Detlef Mallwitz in die beiden neuen Ausstellungen im Schinkelbau ein. In beiden geht es um Baukultur im Oderbruch, das Jahresthema des Oderbruchmuseums Altranft. Das wiederum hat die Altlangsower Ausstellungen gefördert.

Wie verschieden sich diese Baukultur im Laufe der Zeit entwickelt hat, davon gibt es auf engstem Raum einen guten Eindruck: Da sind die Fotos von Backsteingiebeln und -Fronten alter Bauernhäuser oder Wirtschaftsgebäude. Diesem Mauerwerk, dem traditionellen Fachwerk und dem Feldsteinmauerwerk gelte höchste Wertschätzung. "Der Rest ist irgendwie Nutzbau und vom Ästhetischen her auf Seiten der Abwertung", resümierte Mallwitz. Er zeigte sich umso erstaunter darüber, dass Ulrich Seifert-Stühr die Schwarz-Weiß- Fotografien in seiner Ausstellung im Kabinett des Hauses ausgerechnet der agrarindustriellen Bauweise zu DDR-Zeiten und danach gewidmet hat. Die runden, weißen Dachhauben der Biogasanlagen im Seelower Bruch vermitteln ein Gefühl von Mondlandschaft, die Altbarnimer Anlagen tragen grüne Zipfelmützen. Und alte wie neue Siloanlagen bei Bleyen, Platkow und in Golzow drücken der Landschaft ringsum einen öden Stempel auf.

Schön ist anders, das meinen auch Erika Stürmer-Alex, Monique Schramm, Susanne Stühr und Dieter Duschek. Die vier Künstler haben ihre Gemeinschaftsausstellung "TGL³ oder die Verhässlichung des Schönen" genannt. Die TGL, das waren die in der DDR geltenden technischen Normen. Den schönen Gegenentwurf geben die Collagen von Monique Schramm, Holzplastiken von Erika Stürmer-Alex, Bilder von Dieter Duschek, wie das von der Friedersdorfer Kirche oder die Hochsitz-Fotos von Susanne Stühr – ein Kapitel Baukultur für sich.