MOZ geht mit auf Streife

Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Bevor es überhaupt losgehen kann, müssen die Polizeibeamten, die das Oderland Echo auf ihrer Streife begleiten darf, ihre Ausrüstung überprüfen. Angefangen bei der eigenen, zu der neben der Über- oder Unterziehweste Handschellen, Reizgas, eine Taschenlampe, das Funkgerät und die Dienstwaffe gehören, bis hin zur Ausstattung im Dienstfahrzeug. Denn im Polizeirevier Bad Freienwalde bei einer Tasse Kaffee sind Matthias Arndt und Philipp Kreßmann seltenst anzutreffen. Ihr Dienstort ist die Straße. Und die Wege im Oderbruch sind lang. Und die vielen Straßensperrungen tun derzeit ihr Übriges.

Mit Blaulicht nur im Ernstfall

Schon zum ersten Einsatz muss ein Umweg in Kauf genommen werden. Sollte der zu groß sein oder die Straße zu voll, wird schon mal die "volle Beleuchtung" angemacht. Sonst nur, wenn Leib und Leben davon abhängen, erklärt Polizeiobermeister Arndt. Um 12.45 Uhr beginnt der Dienst des 34-Jährigen an diesem Tag. An seiner Seite: der 24-jährige Polizeikommissar Kreßmann. In einem festen Schichtrhythmus arbeiten die insgesamt 22 Kollegen der Dienstgruppe. Zu ihren Einsatzorten gehört unter anderem eben Bad Freienwalde. Zu ihren Aufgaben die ganze Bandbreite an polizeilichen Tätigkeiten: Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen, Unfälle müssen aufgenommen werden, ein Streit geschlichtet, ein Dieb dingfest gemacht werden. Oder es geht um Ruhestörungen, häusliche Gewalt, das Durchsetzen von Haftbefehlen. "Das ist der umfangreichste Job, den wir haben", wertet Freienwaldes Revierpolizist André Braun. "Ohne die Schutzpolizei geht nichts."

Damit die beiden Beamten in ihrer Schicht, die bis 21 Uhr dauert, auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, ist der Kofferraum voll: eine Kamera für Beweisfotos, ein Gerät zum Messen des Atemalkoholwerts, ein Zollstock und Absperrband, Warnleuchten und -kegel, ein Feuerlöscher, Desinfektionsmittel und ein "Unfallkoffer" bis hin zu Spuckmasken. Denn nicht immer sind den Beamten alle wohlgesonnen. Und: bei Schichtbeginn ist nie klar, was alles auf sie zukommt. Das ist spannend, stellt aber auch besondere Herausforderungen an die Beamten. "Wir versuchen viel mit Humor zu nehmen", sagt Matthias Arndt. Denn das wichtigste sei, den Dienst heil zu überstehen und unbeschadet zur Familie zurückzukehren. Freundlich aber bestimmt gehen er und sein Kollege am Nachmittag bei der Geschwindigkeitskontrolle in der Eberswalder Straße vor: Nach der 30er-Zone und auf der 50er Strecke hat mancher Autofahrer im Ort schon auf 72 km/h beschleunigt. Das macht einen Punkt für den Mann aus Dahme-Spree.

Um keine Ausrede verlegen

Ein Barnimer dagegen fährt zwar vorschriftsmäßig, dafür ohne Gurt. Und macht gesundheitliche Gründe geltend. Da er die aber nicht nachweisen kann, sind auch hier 30 Euro Verwarngeld fällig. "Wegen Handys am Steuer und fehlenden Gurten sind wir regelmäßig bei Gericht", berichten die beiden Beamten über uneinsichtige Verkehrsteilnehmer. Und hatten schon gleich nach dem ersten Einsatz in Wriezen innerhalb von nur drei Minuten zwei Gurtsünder ausgemacht. Der führte sie in die Wriezener Innenstadt, wo ein gestohlen gemeldeter Roller auf einmal wieder vor einem Wohnblock aufgetaucht war. Routiniert machen Philipp Kreßmann und Matthias Arndt Fotos, befragen die Umstehenden und die Bewohner im Haus. Nehmen mit Handschuhen und Taschenlampe den Roller in Augenschein. "Den hat jemand geknackt", sagt Arndt und gleicht die Identifikationsnummer ab. Zur Spurensicherung, auch weil das Vehikel möglicherweise in einen Unfall verwickelt war, wird es sichergestellt. Das übernimmt der Abschleppdienst. Und Matthias Arndt und Philipp Kreßmann können wieder auf die Straße. Zum nächsten Einsatz.