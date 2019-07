Donnergrollen über Botania

Andreas Wendt

Berlin (MOZ) Bis in den frühen Morgen sollte auch in der Nacht zum Sonntag, die Botanische Nacht gehen, doch das über Berlin ziehende Unwetter machte den Veranstaltern am zweiten Tag einen Strich durch die Rechnung. Die Tausenden Besucher mussten vorzeitig das Gelände verlassen, auf dem sie bis dahin magischen Fabelwesen, traumhaften Illuminationen und zahlreichen künstlerischen Darbietungen begegnet waren. Die "Reise nach Botania", so der Titel einer Wasserschild-Installation am Amerikasee, bei der bewegte Bilder auf eine Wasserwand projiziert worden sind, hätte mit einem Happy End enden können, wenn Blitz und Donner den Botanischen Garten verschont hätten. So mussten die Gäste auf das Feuerwerk und weitere Highlights verzichten, aus Sicherheitsgründen. "Ich bin zum ersten Mal hier und ziemlich beeindruckt von der Anlage und dem, was den Besuchern hier geboten wird", sagt Claudia Wilke aus Bernau.

Neben den Shows, an denen Dutzende Künstler mitwirkten, konnten wahre Pflanzenfreunde bei diversen Führungen auch jede Menge über Flora und Fauna erfahren.