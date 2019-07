Galerie im Museum zeigt Bilder von Jost Heyder

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Galerie des Städtischen Museums, Löwenstraße 4, ist am Sonnabend eine Ausstellung mit Werken von Jost Heyder eröffnet worden. Gezeigt wird eine Auswahl von Grafiken und Zeichnungen des Erfurter Künstlers unter dem Titel "Atelier-Welten". Gäste der Vernissage waren auch die Künstlerkollegen Werner Voigt, Matthias Steier, Karl-Heinz Scharf und Günter Neubauer von Knobelsdorff. Herbert Schirmer führte in die Ausstellung ein.

Info Die Ausstellung ist bis zum 1. September in der Galerie zu sehen.