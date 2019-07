A 24 nahe Fehrbellin stundenlang gesperrt

Judith Melzer-Voigt

Fehrbellin (MOZ) Die Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin war in der Nacht zu Montag für mehrere Stunden gesperrt. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs gegen 3.15 Uhr in Folge einer "Nachfahrt". Ein Autofahrer habe sich einer Polizeikontrolle entziehen wollen. Ein Streifenwagen hat den Mann daraufhin verfolgt. Am Ende gab es besagten Unfall zwischen dem flüchtenden Wagen und dem Fahrzeug der Autobahnpolizei, bestätigte Dörte Röhrs. Nähere Hintergründe zu den Geschehnissen konnte die Polizeisprecherin am Montagmorgen noch nicht sagen. Dafür waren erst Absprachen mit der Staatsanwaltschaft nötig.

Bis zirka 7 Uhr war die Autobahn gesperrt. Das hatte einen erheblichen Stau zur Folge.