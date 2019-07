Sanitäter müssen sich in Rettungswagen einschließen

Claudia Duda

Mühlenbeck (MOZ) Sanitäter eines Rettungswagens haben in der Nacht zu Montag die Polizei um Hilfe gebeten, weil zwei Jugendliche sie angegriffen haben.

Wie Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord am Morgen mitteilte, waren die beiden jungen Leute stark alkoholisiert und unter Drogen. Sie befanden sich in der Blankenfelder Straße in Mühlenbeck. Eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger gingen so aggressiv gegen die Rettungskräfte vor, dass diese sich in ihrem Rettungswagen einschließen mussten und die Polizei riefen. Das war gegen 0.10 Uhr. Als die Beamten eintrafen, wurden bei der jungen Frau 1,49 Promille festgestellt, bei dem junge Mann 1,64 Promille. Eine kleine Menge Cannabis wurde gefunden. Die 16-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der 17-Jährige wurde zum Selbstschutz in Gewahrsam genommen. Die beiden müssen mit einer Anzeige wegen Widerstandes oder tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, rechnen.