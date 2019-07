Anna Pröschild

Fürstenwalde (MOZ) Im Fürstenwalder Filmtheater Union läuft derzeit die Komödie "Made in China" auf der Leinwand. Nach dem Erfolg des Schauspielers Frédéric Chau in der Komödie "Monsieur Claude" gibt es einen neuen Film mit dem Franzosen in der Hauptrolle. Das Drehbuch basiert auf seine Lebensgeschichte sowie der seiner asiatischen Familie, die aus Kambodscha vor dem Genozid der Roten Khmer, vor über 35 Jahren, nach Frankreich floh. Vor der Premiere besuchte der Schauspieler Berlin. Anna Pröschild sprach mit ihm über den Film.

In einer der ersten Szenen stehen Sie vor einer Wohnungstür und sind zu einer Party eingeladen, Sie werden mit dem Sushi-Lieferanten verwechselt. Ist die Szene dazugeschrieben oder ist es Ihnen tatsächlich passiert?

Das ist mir genauso passiert. Ich war abends bei einer Party eingeladen, bei Leuten, die ich noch nicht kannte und die mich nicht kannten. Es hat geregnet und ich war mit dem Roller unterwegs, ich hatte meinen Helm unter dem Arm und noch eine Tüte in der Hand, die verwechselt werden konnte und genau das ist dann auch passiert.

Haben Sie eine Lieblingsszene?

Die Szene, die mich am meisten emotional bewegt hat, ist die Szene, in der alle im Auto sitzen und zusammen singen. Ich habe in dem Moment zwar meine Rolle noch gespielt, aber ich war persönlich sehr ergriffen und musste weinen.

Im Film spielt an ihrer Seite Medi Sadoun ihren Freund Bruno, mit dem Sie schon in Monsieur Claude als Schwiegersöhne eine der Hauptrollen zusammen drehten. Wie kam es zu der erneuten Zusammenarbeit?

Wir haben uns über die Filme kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick auf freundschaftlicher Basis. Seitdem sind wir eng befreundet. Er ist für mich einer der Freunde, die die Freundschaft auch sehr, sehr ernst nehmen. Dazu kam auch, dass Medi im Chinatown aufgewachsen ist. Er kennt dieses Pariser Stadtviertel besser als ich. Medi kennt die asiatische Gemeinde so gut, dass ich dachte, er ist perfekt für die Rolle. Und Medi ist sehr dankbar, beim Film mitmachen zu können. Er konnte damit der asiatischen Gemeinde auch etwas zurückgeben, die ihn mit offenen Armen aufgenommen hatte und ihm zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist.

Wie werden Ihre Eltern auf den Film reagieren, was sagt Ihr Gefühl?

Meine Eltern sind sich gar nicht so bewusst, was ich überhaupt beruflich mache. Sie sprechen auch nicht so gut französisch. Sie verstehen auch nicht immer alles so gut, sie leben mehr in der asiatischen Gemeinde. Was ich mache, bekommen sie durch Bekannte und Freunde mit, die sie positiv auf meine Filmrollen ansprechen.

Ihre Eltern haben Sie streng erzogen, wie hat sich das beispielsweise geäußert?

Als meine Eltern nach Frankreich kamen, haben sie jeden Job angenommen, den sie annehmen konnten. Nicht unbedingt alles offizielle Jobs, um ihren Kindern etwas zu ermöglichen. Sie hatten den Ehrgeiz, dass ihr Sohn zumindest Ingenieur oder Arzt werden sollte. Ich habe mich schon immer mehr als Franzose gefühlt. Meine Freunde konnten ihren Beruf selbst wählen, sie genossen Freiheiten, die ich von Zuhause nicht kannte und irgendwann kam der Punkt an dem ich mich entscheiden musste, ob ich dem folge, was sich meine Eltern für mich wünschten oder folge ich meinen eigenen Wünschen. Meine Eltern hatten Probleme, es zu akzeptieren, aber als sie gesehen haben, dass mich der Beruf Schauspieler glücklich macht, haben sie es akzeptiert.

Wie gehen Ihre Eltern mit der Vergangenheit und der Flucht vor den Roten Khmer um?

Meine Eltern sind aus Kambodscha vor dem Genozid geflohen und in der Kultur in Kambodscha ist es so, dass was vergangen ist, ist vergangen. Es waren schlimme Dinge passiert, aber sie haben nie darüber gesprochen. Ich bin auf die Geschichte und den Grund für die Flucht erst durch einen Dokumentarfilm aufmerksam geworden.

"Made in China" läuft Mo, Di und Mi jeweils um 20.15 Uhr im Filmtheater Union Fürstenwalde.