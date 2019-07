Sechs Neue und ein zweiter Trainer

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Ein Zehn-Kilometer-Waldlauf stand bei den Fußballern von Blau-Weiß Briesen zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga Süd auf dem Programm. Zwei Neuzugänge verpassten den Start allerdings wegen eines Staus auf der Autobahn A12.

Doch Mittelfeldmann Enrik Nagel und Stürmer Marc Ewler, die beide von Landesklasse-Absteiger Storkower SC zu den Odervorländern gewechselt sind, durften – bis die anderen wieder zurück waren – ihre Runden im Waldstadion drehen. Weitere Neuzugänge bei den Blau-Weißen sind Philipp Noack (Mittelfeld, zuletzt vereinslos), Lukas Dorn (Abwehr), Danilo Blank (Torwart, beide von den A-Junioren des FSV Union Fürstenwalde) sowie Angreifer Benedikt Brill, der schon lange im Verein ist und es nun wieder in der Landesliga versuchen will.

Und auch auf der Bank gibt es mit René Laschzok einen Neuen, der künftig zusammen mit dem bisherigen Coach Ronny Pesch ein Trainer-Duo bildet. Laschzok trainierte zuletzt Ostbrandenburgligist Union Frankfurt (2017/18) und spielt noch bei den Altherren des 1. FC Frankfurt. Seine aktive Laufbahn hatte beim damaligen Eisenhütterstädter FC Stahl in der Regionalliga Nordost ihren Höhepunkt (1994 bis 97).

Jetzt freut sich der 45-Jährige auf die neue Aufgabe in der Landesliga Süd und stellt an die Blau-Weißen nach Platz 13 in der abgelaufenen Saison durchaus hohe Ansprüche. Ein einstelliger Tabellenplatz, wie der Vorstand um den Sportlichen Leiter Daniel Wichary vorgibt, soll es werden. "Plus mehr, was durchaus drin ist. Mit dem Kampf gegen den Abstieg wollen wir jedenfalls nichts zu tun haben", sagt Laschzok. Deshalb werden die Trainer in der nur dreiwöchigen Vorbereitungszeit die Spieler auch ordentlich ran nehmen.

Defensive soll besser werden

"Die Jungs sollen sich finden, kompakter spielen als in der vergangenen Saison und defensiv in allen Mannschaftsteilen besser stehen – da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Und es gilt natürlich, die neuen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren", sagt Pesch, der seine zweite volle Saison auf der Briesener Bank in Angriff nimmt. Dort nicht mehr zu finden sind Torwarttrainer und Keeper Denis Bramburger (spielt weiter in der Ü 35 und Ü 40) sowie die Co-Trainer Tino Thorwirt, früher Rockmann – jetzt Chefcoach bei Ostbrandenburgligist Union Booßen – und Mario Böhme, der aus beruflichen Gründen aufhört. "Dank an Mario für die prima Unterstützung", sagt Pesch.

Ebenfalls nicht mehr dabei sind Philipp Ockert (zum Studium nach Kiel), Lasse Krastel (Auslandssemseter in Finnland) und Torwart Kevin Schulz (pausiert). Mit Mathias Klein und Stefan Vrazilov stehen zwei Akteure berufsbedingt nur noch auf Abruf zur Verfügung. Dagegen wird Torwart Gerard Binder wahrscheinlich Mitte/Ende Oktober wieder ins Training einsteigen.

Erster Test Mittwoch in Seelow

Für die Mannschaft um Kapitän Philipp Sellmann beginnen die Testspiele am Mittwoch, 19 Uhr, gleich mit einem Knaller bei Oberliga-(Wieder-)Aufsteiger Victoria Seelow. Danach gibt es zwei Heimauftritte am 1. August gegen Blau-Weiss Markendorf und Union Booßen (6. 8./jeweils 19 Uhr). "Wir werden am 3. August auch unsere Zweite im Supercup Ostbrandenburg unterstützen, wenn sie als Pokalsieger den Meister SG Müncheberg empfängt", sagt Ronny Pesch.

Eine Woche später ist die Erste Gastgeber im Landespokal für den FC Schwedt, Vorjahresdritter der Landesliga Nord. Am Freitag, 16. August, steigt dann zum Punktspielauftakt das Derby gegen den FSV Union Fürstenwalde II. "Darauf freuen wir uns alle schon riesig", betont der Trainer.