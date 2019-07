OGA

Neuruppin Wegen einer Störung der Telefonanlage sind das Oberstufenzentrum Neuruppin (OSZ), die Kreisvolkshochschule, das Kreismedienzentrum sowie weitere Einrichtungen im Bereich des OSZ zeitweise telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, die zentrale Telefonnummer 03391 7690 zu nutzen oder die Ansprechpartner per E-Mail zu kontaktieren. Der Landkreis teilt mit, dass an der Behebung der Störung gearbeitet werde.