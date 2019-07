200.000 Besucher auf Landes-Gartenschau begrüßt

dpa

Wittstock/Dosse (dpa) Kurz nach der Halbzeit hat die Brandenburger Landesgartenschau in Wittstock/Dosse die 200 000. Besucherin begrüßt.

Die Neuruppinerin Nicole Teichfischer bekam passend zur Schau einen Blumenstrauß, teilten die Veranstalter am Montag mit. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass sie ihr Ziel erreichen, bis zum 6. Oktober 300.000 Besucher nach Wittstock/Dosse zu locken.

Die Schau nahe der historischen Altstadt war am 18. April gestartet. In der vergangenen Woche hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Abstecher zur Landesgartenschau gemacht. Die nächste Gartenschau richtet Brandenburg im Jahr 2022 in der Spargelstadt Beelitz aus.