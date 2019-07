Das Problem ist gelöst!

Bärbel Kraemer

Niemegk "Die Einwohner aus Niemegk und der Umgebung können endlich aufatmen. Es gibt eine Lösung für das Problem der seit dem 1. Mai geschlossenen Robert-Koch-Apotheke", freut sich Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD).

Nachdem die Brandenburger Apothekerkammer die anfangs abgelehnte Rezeptsammelstelle für Niemegk nun doch noch genehmigt hat, gibt es seit dem 16. Juli am Tor zum Hof des Rathauses einen Briefkasten für Rezepte - nicht weit von den in der Stadt ansässigen Arztpraxen und der Bushaltestelle entfernt in zentraler Lage. "Ich bin sehr froh darüber, dass es doch noch geklappt hat", so Linthe weiter. Er hofft, dass die Einwohner der Stadt und aus der Umgebung diesen Service der Fläming-Apotheke in Straach (Sachsen-Anhalt) jetzt auch recht rege nutzen. "Es muss sich ja auch für die Apothekerin Frau Antje Aepler rechnen. Sonst kann sie den Dienst nicht aufrecht halten", erläutert der Bürgermeister.

Gemeinsam mit Amtsdirektor Thomas Hemmerling hatte er sich seit Monaten um eine Lösung bemüht. Entsprechend groß ist die Freude über den Rezeptbriefkasten, der durch die Apothekerkammer vorerst bis zum Jahresende genehmigt wurde.

Alle Verordnungen und Wünsche nach freiverkäuflichen Medikamenten und Produkten aus der Apotheke bittet Antje Aeppler in einem Briefumschlag in den Briefkasten einzuwerfen. Neben der Adresse sollte unbedingt auch eine Telefonnummer auf dem Briefumschlag vermerkt werden. Ferner, ob die Bestellung persönlich aus der Apotheke abgeholt wird, oder dieselbe nach Hause geliefert werden soll. Nach der täglichen Leerung durch Mitarbeiter der Apotheke werden alle Rezepte, die bis 12 Uhr eingeworfen wurden, vor Ort in Straach bearbeitet und die Medikamente so schnell wie möglich ausgeliefert. Den neuen Service, der sich jetzt natürlich erst einmal einspielen muss, haben nach Antje Aepplers Aussage bereits die ersten Kunden genutzt.

"Ich rufe alle Niemegker und die Einwohner der umliegenden Dörfer auf, das Angebot rege zu nutzen", wirbt Bürgermeister Hans-Joachim Linthe. Bereits vor der Kommunalwahl hatte er versprochen, nach einer Lösung in der Problematik um die Niemegker Apotheke zu finden. Diese war nach dem Wechsel der Inhaberin in den Ruhestand geschlossen worden. Alle im Vorfeld getätigten Bemühungen einen Nachfolger zu finden waren fehlgeschlagen. In dieser Folge mussten die Patienten in die nächstgelegenen Apotheken nach Bad Belzig, Treuenbrietzen oder über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt in Straach fahren, um Verordnungen der Ärzte einzulösen. Insbesondere für ältere Menschen ohne eigenen PKW und Führerschein eine nicht zufrieden stellende Situation, zumal nicht jedes Medikament in den Apotheken vorrätig gehalten wird und in dieser Folge oft eine zweite Fahrt erforderlich ist.

Die Idee, die durch die Schließung der Robert-Koch-Apotheke entstandene Lücke über eine Rezeptsammelstelle zu füllen und damit die Versorgung der Patienten mit Medikamenten zu sichern, hatte die Straacher Apothekerin Antje Aeppler. Sie sagt: "Das ist nichts neues. Rezeptsammelstellen haben sich bereits in vielen Orten bewährt."