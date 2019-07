250.000 Euro für die Klinke

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Brandenburgs Infrastrukturstaatssekretärin Ines Jesse stattete Bad Belzig in der vergangenen Woche einen Kurzbesuch ab. Mit dabei hatte sie zwei Förderzusagen, mit denen Projekte in der Altstadt und im Wohngebiet Klinkengrund verwirklicht werden können.

Nachdem das Wohngebiet am Rand der Stadt bereits 2016 in das Förderprogramm "Soziale Stadt" aufgenommen und der Start gelungen ist, kann es jetzt in die nächste Runde gehen.

Mit der erhaltenen Förderzusage stehen der Stadt Bad Belzig weitere 250.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln für das Wohngebiet Klinkengrund zur Verfügung.

Mit dem Geld soll der Umbau des Gebäudes Hans-Marchwitza-Straße 1, in dem der Stadtteiltreff Klinke 1 sein Domizil hat, finanziert werden. Einschließlich der Außenanlagen.

"Wir unterstützen mit den neuen Fördermitteln weitere Projekte, die die Lebensqualität für alle Generationen im Wohngebiet erhöhen. Die Förderung des sozialen Zusammenhalts in den Stadtteilen ist eines unserer Ziele in der Strategie Stadtentwicklung und Wohnen mit dem Leitbild ‚Die Stadt für alle‘", so Ines Jesse während der Übergabe des Förderbescheides am vergangenen Montag.

Bislang wurden aus dem Bund-Länderprogramm "Soziale Stadt" für den Stadtteil Klinkengrund bereits 892.000 Euro bereitgestellt.

Erste Erfolge sind zu sehen. Aktuell werden die Außenanlagen der Kita Tausendfüßler umgestaltet. Im Dezember 2018 begannen die Bauarbeiten im Innenhof der Kindereinrichtung. Derzeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, die Spielbereiche zur Heinrich-Heine-Straße hin fertig zu stellen. Bis Ende September sollen die Arbeiten auf dem Spielplatz, den die Jüngsten nutzen, beendet sein. Das gesamte Bauprojekt soll im Sommer 2020 abgeschlossen werden. Dann wird ein Teil des ausgebauten Spielplatzes an der Kita "Tausendfüßler" auch öffentlich nutzbar sein.