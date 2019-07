Polizei spricht 64 Platzverweise aus

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bei dem Polizeieinsatz am Samstagabend, mit dem eine abermalige unangemeldete Veranstaltung unterbunden wurde, sind erneut 64 Platzverweise ausgesprochen worden. Das hat Polizeisprecher Stefan Möhwald am Montag mitgeteilt.

Das war aber nicht alles: Später in der Nacht kam es am Bahnhof und in der Thälmannstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Ergebnis: drei Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren wurden verletzt, zwei kamen ins Krankenhaus. Ob ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht, ist völlig unklar.

Der präventive Einsatz am frühen Abend folgte Hinweisen auf eine geplante Veranstaltung. Marco Genschmar von der Polizei warnte am Sonnabend über Twitter, Facebook, Instagram und weitere Kanäle die potenziellen Besucher davor, dass der Plan bekannt war, und wies auf eine "Verbotsverfügung" der Stadt hin. Die gab es aber nicht, sagte Frank May vom Ordnungsamt am Montag. "Wir können ja nicht was verbieten, wenn nichts angemeldet ist", sagte May. Die Warnung löste gleichwohl Reaktionen aus – von der Hoffnung auf viele Anzeigen durch die Polizei bis auf den provozierenden Satz: "Stellt ihr mir nen Bier kalt?"

Am Abend dann fanden sich ab etwa 20 Uhr doch zahlreiche Jugendliche in der Hessenwinkler Straße ein, vor dem Zugang zu dem Gelände. Wie Anwohner berichteten, fuhren mehrere Einsatzwagen der Polizei ständig auf und ab. Von den 64 Personen, die einen Platzverweis erhielten, wurden nach Auskunft von Sprecher Möhwald die Personalien aufgenommen. Ob es sich um dieselben handelte, die vor einer Woche mit einer unangemeldeten Feier auf dem Gelände des Jugendclubs alle überrascht hatten, ist laut Möhwald nicht bekannt. "Man traut sich nicht mehr runter an den See", sagte Ben Artmann, der mit seiner Familie in der Hessenwinkler Straße wohnt.

Handgreiflichkeiten

Diese Woche nun hat sich später in der Nacht noch etwas Anderes zugetragen, wie die Polizei am Montag berichtete. Gegen 0.30 Uhr wurden Einsatzkräfte an den Bahnhof gerufen. Dort hatte es eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gegeben, die später in Handgreiflichkeiten mündete; dabei verlagerte sich das Geschehen nach Informationen der MOZ in die Thälmannstraße, zur gewaltsamen Eskalation kam es vor dem Haus Nr. 12.

Drei junge Männer im Alter von 16 und 24 Jahren wurden verletzt, zwei Minderjährige kamen ins Rüdersdorfer Krankenhaus, der dritte wurde von Sanitätern ambulant behandelt. Eine Anwohnerin aus dem betroffenen Block bestätigte der MOZ, dass sie nachts eine größere Gruppe von Jugendlichen gesehen und gehört hatte. "Die haben sich die T-Shirts ausgezogen und im Regen getanzt, das sah eher nach Party aus", sagte die Erkneranerin.

Die Kontrahenten des Trios verzogen sich per S-Bahn; sie sind der Polizei nicht bekannt. Zu der Verlagerung vom Bahnhof zur Thälmannstraße passt womöglich, dass an der Flakenfließbrücke auf der Ostseite ein Verkehrsschild umgetreten worden ist. "Das kommt nicht vom Sturm", sagte Bürgermeister Henryk Pilz.

Er verwies auf die intensiven und kostspieligen Bemühungen der Stadt bei der Jugendsozialarbeit. Man sei auf gutem Weg mit der Gründung eines Jugendbeirats, auch die Vernetzung mit den Nachbargemeinden funktioniere.