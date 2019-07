Mehrere Straftaten bei einer Tour

MOZ

Lychen (A. Krueger) Eine Polizeistreife wollte am frühen Montagmorgen in Lychen einen Pkw Seat kontrollieren, der in der Straße am Markt stand und mit zwei Insassen besetzt war. Als die Beamten näher kamen, flüchteten die zwei Personen aus dem Auto. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten schnell eine junge Frau an der weiteren Flucht hindern. Daraufhin stellte sich auch der Begleiter den Beamten.

Bei der nun erfolgenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass das Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt war, die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten, das als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer, ein polizeibekannter 25-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern, war nicht nur nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn lag auch ein Haftbefehl vor. Er wird jetzt seine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Doch damit war der Polizeieinsatz noch längst nicht beendet.

Die junge Frau war eine 16-jährige Jugendliche, die von den Eltern als vermisst gemeldet worden war. Kriminalisten der Inspektion Uckermark ermitteln nun zum Vorwurf der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversichrungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.