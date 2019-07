Claudia Duda

Menz (MOZ) Was in Schottland eine Selbstverständlichkeit ist, sorgt in Brandenburg für Unruhe Eine Schafherde sorgte Sonntagvormittagfür Aufruhr, als sie aus ihrem Gehege ausbrach und über die Landesstraße 222 zwischen den Ortslagen Menz und Hof Kunow spazieren ging.

Besorgte Bürger informierten die Polizei, diese wiederum konnte den zuständigen Schäfer ausfindig machen und über den Aufenthaltsort seiner flüchtigen Schafe aufklären. Diese konnten ohne große Probleme im Anschluss wieder wohlbehalten auf ihre Weide gebracht werden.