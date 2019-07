Polizeieinsätze an der A111 und an der A24 hängen zusammen

Jürgen Liebezeit

Kremmen/Stolpe (MOZ) Noch ist unklar, welche Dimension der Fall hat. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich nach der morgendlichen Verfolgungsjagd auf der A 111, dem Berliner Ring und der A 24 aus ermittlungstaktischen Gründen noch bedeckt.

Beamte der Polizei Berlin wollten am Montagmorgen kurz nach 3 Uhr auf der A 111 den Fahrer eines Autos einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und warf während seiner Flucht mehrere Pakete aus dem Fenster. Deshalb suchte die Polizei am Montagvormittag die Böschung zwischen der Raststätte "Stolper Heide" und dem Anschluss Stolpe/Hennigsdorf ab. Dabei kam auch ein Hund zum Einsatz. Tatsächlich wurden einige Pakete gefunden, in denen vermutlich Drogen sind. Der Inhalt wird jetzt analysiert. Durch den Sucheinsatz der Polizei kam es auf der A 111 zu einem Stau.

Die Berliner Beamten bemerkten in der Hand des Flüchtenden zudem einen schusswaffenähnlichen Gegenstand. Deshalb baten sie um Unterstützung durch die Polizeidirektion Nord.

Die Flucht endete auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin in Fahrtrichtung Hamburg. Der Flüchtende fuhr nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf einen vor ihm fahrenden Streifenwagen der Autobahnpolizei auf. Beide Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Als die Beamten sich zu dem Wagen begaben, sahen sie, wie der Mann auf der Beifahrerseite nach einer Waffe griff. Dies konnten sie durch den Einsatz des Reizgassprühgerätes und einfacher körperlicher Gewalt unterbinden. der Mann wurde vorläufig festgenommen, wobei er Widerstand leistete. Er wurde aufgrund seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizist wurde bei dem Unfall verletzt. Die Schusswaffe samt Munition wurde sichergestellt. Beide Unfall-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.