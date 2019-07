Wahlhelfer für 1. September gesucht

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Für die Landtagswahl am 1. September werden wieder Wahlhelfer für die Besetzung der Wahl- und Briefwahllokale gesucht. Die Stadt Falkensee gibt den Helfenden neben einem Erfrischungsgeld von 60 Euro (Vorsitz), 50 Euro (Stellvertretung) und 40 Euro (Beisitz) wieder eine limitierte Falkensee-Tasse mit neuem Motiv. Mitmachen kann, wer in Falkensee wahlberechtigt ist. Interessierte melden sich im Fachbereich Wahlen der Stadt Falkensee unter 03322/281163 oder per E-Mail an wahlen@falkensee.de. Zur Anmeldung kann auch das Online-Formular auf www.falkensee.de (rechtes Menü, "Wahlhelfer/innen gesucht") verwendet werden.

Während der Europa- und Kommunalwahlen im Mai hatten die Wahlhelfer aufgrund des Umfanges sehr viel geleistet. Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) bedankt sich nochmals für die ehrenamtliche Unterstützung und ergänzt: "Insgesamt gingen viele Hinweise zu aufgetretenen Problemen ein. Die Stadtverwaltung hat sich dieser Hinweise direkt angenommen und wir hoffen, bei den nächsten Wahlen bereits einige Verbesserungen umsetzen zu können."

Übrigens, natürlich werden auch in den anderen Kommunen des Havellandes Wahlhelfer gesucht. Wer Interesse an dem Ehrenamt hat, meldet sich einfach in seiner Heimatgemeinde.