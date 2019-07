Als die Amerikaner den Wettlauf zum Mond gewannen

Hans-Jürgen Wodtke

Havelland/Böhne Am vorigen Sonntag, es war der 21. Juli 2019, lag es genau 50 Jahre zurück, dass zwei wagemutige Männer zum ersten Mal ihren Fuß auf den Mondboden setzten. Doch dieser spektakulären technischen, wie auch überaus mutigen Leistung waren seit 1957 zahlreiche andere aufsehenerregende Ereignisse in der Kosmoserforschung vorausgegangen. Es herrschte Wettlauf zwischen den beiden konkurrierenden Supermächten USA und Sowjetunion. Beide Seiten setzten in der Anfangsphase auf strenge Geheimhaltung und großes Überraschungsmoment, um so die Welt zu verblüffen und die andere Seite möglichst stark zu brüskieren.

Der Kampf um die Vorherrschaft im Weltraum wurde am 7. Oktober 1957 von der Sowjetunion eröffnet. Mit Sputnik 1 umkreiste erstmals ein künstlicher Himmelstrabant die Erde und sendete bei seinem Flug überall auf der Erde zu empfangende Funksignale aus. Ich kann mich noch recht genau an das Ereignis erinnern und habe die Piep-Signale noch heute deutlich im Ohr. Wahrscheinlich wurde schon damals, noch als Vorschulkind, das Interesse für die Weltraumfahrt bei mir geweckt.

Die Amerikaner traf der Sputnik-Flug vollkommen unvorbereitet und total überraschend. Die Medien im Land dramatisierten den Erfolg der Sowjets in der Art, dass noch heute vom Sputnik-Schock in der westlichen Welt gesprochen wird.

Da die Weltraumfahrt auch immer zu einem erheblichen Teil mit militärischem Hintergrund geführt wird, war jetzt klar, die Sowjets besaßen nun Raketen, mit denen sie nicht nur ins All fliegen, sondern auch jeden Punkt der Erde erreichen konnten. Ein Schock für das Hegenomiestreben der USA. Sie hatten zu dem Zeitpunkt nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen.

Die zweite Hiobsbotschaft folgte für die Vereinigten Staaten von Amerika einen Monat später, als die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) das erste Lebewesen, die Hündin Laika, ins All schoss. Im Februar 1962 gelang es endlich den Amerikanern, nach diversen Fehlschlägen, ihren ersten eigenen Satelliten namens Explorer 1 in die Erdumlaufbahn zu bringen. Doch bereits im September des Jahres erreichte die nächste Schreckensbotschaft die US-amerikanische Weltraumforschung.

Mit Lunik 2 war das erste künstliche Objekt auf dem Mond gelandet. Bevor dort die sowjetische Raumsonde zerschellte, hatte sie unzählige Fotos und für einen späteren Mondflug wichtige Daten vom Erdtrabanten gesendet.

Mit dem 12. April 1961 begann die Zeit der bemannten Weltraumfahrt. Wir hatten damals nach langer Wartezeit gerade unseren ersten Fernseher erhalten. Mit dem Weltraumflug des sowjetischen "Strahlemanns" und Piloten Juri Gagarin versetzte der Kreml erneut die Welt in Atem. Beeindruckend für mich, und deshalb erinnere ich mich wohl auch noch so genau daran, war die Tatsache, dass wir jetzt mittels unseres Fernsehers aus dem heimischen Wohnzimmer im Kosmos mit dabei waren. Unglaublich!

Wenn auch die Bilder verrauscht und die Stimme von Gagarin teilweise etwas "zerhackt" ankam, war sein legendäres "поехали" (los geht‘s) gut zu hören und wurde schnell zur Legende. Medien und Politiker im Osten "überschlugen" sich förmlich vor Begeisterung und wurden nicht müde, die vorgeführte Überlegenheit des Sozialismus zu propagieren.

Fast ein Jahr später, am 20. Februar 1962, gelang es der amerikanischen Weltraumbehörde NASA, mit John Glenn, den ersten eigenen Astronauten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Offensichtlich war zu der Zeit der Abstand der amerikanischen Raumfahrt zur Konkurrenz im Osten so groß, dass sich nun Präsident Kennedy, mit dem Thema befasste. Er verordnete der eigenen Weltraumbehörde, ja der ganzen Nation, eine bis dahin noch nicht da gewesene Kraftanstrengung. Neben der Bereitstellung gewaltiger finanzieller Mittel formulierte er das ehrgeizige Ziel, dass mit Ende des Jahrzehnts ein Amerikaner als erster den Mond betreten soll.

Amerikanische Weltraumtechniker und -wissenschaftler hielten diese Vorgabe zu der Zeit für mehr als sportlich. Zumal nur wenige Wochen später die Sowjets mit Valentina Tereschkowa, die erste Frau für drei Tage ins Orbit schossen. Gagarin und Tereschkowa waren fortan das Kosmonautenpaar. Mit ihrer sympathischen Art konnten die beiden bei ihren weltweiten Besuchen immer wieder die Menschen für sich und für die Erfolge der sowjetischen Raumfahrt begeistern. In dieser Mission besuchten sie im Oktober 1963 auch die DDR und sorgten überall für überaus herzliche Empfänge. Ich selbst hatte leider nicht das Glück, die beiden Himmelsstürmer direkt zu erleben, aber wir hatten ja das Fernsehen. Und das DDR-Fernsehen berichtete damals live und ausführlich vom Besuch in der DDR und den ehrlich und begeistert jubelnden Menschen im Land.

Auch der erste erfolgreiche Weltraumausstieg mit Alexei Leonow ging auf das Konto der sowjetischen Raumfahrt. Als dann im Februar 1966 die sowjetische Mondsonde Luna 9 als erster künstlicher von der Erde ausgesandter Himmelskörper weich auf dem Mond landete, war für alle Beobachter klar: Die Sowjetunion hatte die erste Etappe bei der Eroberung des Mondes für sich entschieden. Eine schmerzliche Erkenntnis für die amerikanische Nation, die ohnehin damals durch extreme Rassenunruhen und schwere eigene Verluste im Vietnamkrieg immer weiter auseinanderdriftete.

1967 erlitt sowohl die amerikanische als auch die sowjetische Raumfahrt tragische Rückschläge. Bei einem Training am Boden verloren drei Astronauten und im April 1967 der überaus erfahrene Kosmonaut Wladimir Komarow, bei einer missglückten Landung, ihr Leben. Spätestens jetzt begriff auch die aus der sicheren Ferne zuschauende Menschheit, mit welchen Gefahren die Raumfahrt in Ost und West verbunden war.

Überall in der Welt regten sich nun Stimmen, die ein Ende des Weltraumwahnsinns forderten. War es unter dem Schock der Ereignisse überhaupt noch möglich, Menschen zum Mond und wieder gesund zurückzubringen? Im Nachhinein betrachtet, könnte man meinen, dass der Tod des sowjetischen Fliegerkosmonauten die für die Raumfahrt Verantwortlichen im Land auf "die Bremsen treten" ließen. Heute ist bekannt, dass sie erhebliche Probleme mit dem sicheren Betrieb ihrer neuen N1-Rakete für die Mondmission hatten. Ein Rückschlag, den sie gegenüber der NASA nie wieder aufholen konnten und der 1974 zur endgültigen Absage einer bemannten sowjetischen Mondlandung führte.

Die Amerikaner hingegen trieben ihr ehrgeiziges Mondprogramm weiter zügig voran. Mit Apollo 8 machten sie zu Weihnachten 1968 der Welt klar, wo sie technisch bei der Eroberung des Mondes standen und dass sie den Auftrag ihres inzwischen ermordeten Präsidenten Kennedy fristgerecht umsetzen wollten.

Bei ihrem ersten bemannten Flug zum Mond umkreiste das Raumschiff zehn Mal den Erdtrabanten. Der Flug wurde zu einem weltweiten medialen Großereignis und lieferte das legendäre Foto mit dem erstmaligen Blick auf den blauen Planeten, unsere heimische Erde.Weitere Meilensteine in kurzer Folge durch Apollo 9 und 10 im folgenden Frühjahr gesetzt und lieferten unter anderem auch die mediale Vorbereitung für das angekündigte Mondlandeereignis im Juli 1969.

Ich weilte zu der Zeit mit Freunden am Ostufer der Müritz und verlebte dort beim Camping meinen Jahresurlaub. Es war ein traumhafter Sommer. Unter den hunderten am Ufer des Müritzsees Erholung Suchenden war auch sie, die toll gewachsene Blondine aus Fürstenwalde. An ihr schien wirklich alles zu passen, wenn da nicht ihre Eltern ständig in der Nähe gewesen wären. So blieben wenige Möglichkeiten für unbeobachtete Zweisamkeit. Zudem war klar, dass sie bald wieder nach Hause zurückkehren musste. Deshalb beschlossen wir, den Abend der angekündigten Mondlandung und das große Interesse ihrer Eltern für das Spektakel für uns zu nutzen.

Schon im Laufe des Nachmittags hatte man den Eindruck, dass es auf dem Zeltplatz nur die bevorstehende Mondlandung gab. Aus jedem verfügbaren Transistorradio klang unisono das gleiche Programm vom Sender Freies Berlin (SFB), denn der DDR-Rundfunk hielt sich demonstrativ zu der sich anbahnenden Weltsensation total bedeckt. So mussten zwangsläufig auch die Camper, die ansonsten kein Westradio hören sollten oder durften, der Stimme aus Westberlin folgen.

Laut Vorhersage sollten die Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin im Laufe des Abends auf dem Mond landen und nacheinander betreten, während Michael Collins als Pilot des Apollo-Raumschiffs in diesem verblieb. Diesen historischen Zeitpunkt und die zu erwartende Ausnahmesituation auf dem Zeltplatz wollten wir für unser möglichst ungestörtes Treffen nutzen. So der Plan. Doch der Zeitpunkt der Landung der Mondfähre verschob sich immer weiter nach hinten.

Eine fatale und so von uns überhaupt nicht erwartete Situation. Als dann schließlich am darauf folgenden Tag, dem 21. Juli 1969, um 3.56 Uhr Neil Armstrong den Mond betrat, waren alle meine Träume vom Rendezvous dahin. Schei… Mondlandung! Während die Welt recht bald vom großen Schritt der Menschheit sprach, hatte mich der verkorkste Zeitplan der Landung schöne Augenblicke in meinem Leben gekostet.

Die NASA schickte in den darauf folgenden Jahren noch weitere 10 Astronauten auf den Mond. Obwohl bei den ersten Mondflügen die Chance der Astronauten, wieder gesund zur Erde zurückkehren zu können, bei nur etwa 50 Prozent lag, ist im Wesentlichen alles gut gegangen. Nur bei Apollo 13 gab es riesige Probleme, die nur mit viel Glück, hohem technischen Wissen und Improvisationstalent gemeistert werden konnten.

Schnell meldeten sich nach dem Erfolg die Zweifler, die es bestritten, dass es je eine Mondlandung gegeben hätte. Und zugegeben, wenn man sich einige Argumentationen anschaut, können schon Zweifel kommen. Doch hätte es je wirklich ersthafte Argumente für einen Bluff gegeben, dann wäre die Propagandamaschine der Sowjets ohne Umschweife sofort angefahren.