Gegen den Bordstein gekracht und Airbag ausgelöst

Dirk Nierhaus

Velten (MOZ) Ein 51-jähriger Hennigsdorfer ist am Sonnabendabend in Velten von der Polizei kontrolliert worden. Der Autofahrer war aufgefallen, weil er in der Schulstraße, Ecke Viktoriastraße den Kurvenverlauf offenbar falsch eingeschätzt hatte und mit dem Bordstein kollidierte, wodurch der Airbag ausgelöst wurde.

Als die Beamten ihn stoppen wollten, versuchte er vergeblich, in seinem Wagen zu flüchten. Der Alkoholtest ergab 1,26 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.