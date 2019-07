Woidke dankt Bäcker Plentz für sein Engagement

Thomas Sabin

Potsdam (MOZ) Bäckermeister, Unternehmer, Gemeindevertreter, Christ, Ehrenamtler und Mann mit Herz: All das vereint Karl-Dietmar Plentz in seiner Person. Am Montagnachmittag bekam der 52-Jährige aus Oberkrämer dafür den Verdienstorden des Landes Brandenburg neben 13 weiteren Personen persönlich überreicht.

Der Leitgedanke der Verleihung sei Wertschätzung, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zur Eröffnung. "Wer diesen Orden erhält, hat Hervorragendes geleistet und dabei das große Ganze, die Gemeinschaft im Blick gehabt." Das gilt auch für den Karl-Dietmar Plentz aus Schwante, der bei der Übergabe des Ordens breit lächelte und sichtlich stolz war. Als Plentz an der Reihe war, stieg er im edlen schwarzen Anzug, weißem Hemd und weinroter Fliege die vier Stufen im Brandenburgsaal hinauf auf die Bühne.

"Die tragenden Säulen des wirtschaftlichen Aufschwungs in Brandenburg", so Woidke, seien unsere Handwerksbetriebe gewesen. "Hier wird produziert, hier entstehen Arbeitsplätze und hier werden qualitative Maßstäbe gesetzt." Eine Art Verkörperung all dessen, sei die Bäckerei Plentz in Schwante. Die Filialen der Bäckerei Plentz, so Woidke weiter, spiegeln den hohen handwerklichen und sozialen Anspruch wider, der so charakteristisch für dieses Vorzeigeunternehmen sei.

Plentz führt einen Handwerksbetrieb mit langer Tradition in mehreren Filialen. Nebenbei setzt er sich für soziale Projekte ein. Die Spendenaktion "Ein Brot, das Gutes tut" sammelte im vergangenen Jahr 100 000 Euro ein. Der Erlös kam "Ein Herz für Kinder" zugute.

Plentz selbst ließ es sich nicht nehmen, noch ein paar Worte an die Gäste zu richten. "Ich möchte einfach Danke sagen", sagte er auf der Bühne in einer kleinen Rede. Er dankte seiner Frau und seinen Kinder, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre.

"Danke dafür, dass ich in einer Zeit leben konnte, in der Frieden und Zuverlässigkeit da waren. Dass das Unternehmen entstehen konnte und ich meine Kinder großziehen konnte. Und wo ein breites Engagement möglich war", erklärte der Bäckermeister in Richtung der Landesregierung.

Besonders gefreut habe er sich über die Symbolik des Ordens. "Der Adler hat für mich eine spezielle Bedeutung. Weil ich mit meiner Arbeit nicht Maß gehalten hatte, musste ich in eine Klinik. Da hat mir das Symbol des Adlers sehr geholfen. Auch ich habe schon bald wieder meine Flügel ausstrecken und weitermachen können."