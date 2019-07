Kalender zeigt Schönheiten des Granseer Geronsees

Martin Risken

Gransee (MOZ) Als Namensgeber für die Stadt und Gegenstand zahlreicher Projekte der Werner-von-Siemens-Oberschule ist der Geronsee nun bereits zum zweiten Mal Thema eines Kalenderprojektes. Das Neue an der diesjährigen Ausgabe ist, dass bei der Gestaltung durch Marc Berger dem Wunsch vieler Bürger entsprochen wurde, Eintragungen im Kalender machen zu können. Außerdem waren auch die Bürger der Stadt aufgefordert, sich mit ihren eigenen Fotos vom See und seiner unmittelbaren Umgebung an der Gestaltung zu beteiligen.

Hilfe vom Grafiker Marc Berger

Aus den Einsendungen wählte eine Jury, bestehend aus Schülern der Kurse "Medien und Kommunikation", einigen Lehrern und dem Grafiker Marc Berger, die besten Bilder aus, die nun im Kalender gezeigt werden. Die Hobbyfotografen wurden persönlich oder per E-Mail über die Auswahl ihrer Bilder informiert. Sie erhalten als Dankeschön natürlich ein Exemplar kostenfrei. "Herzlichen Dank aber auch an alle anderen Beteiligten, deren Bilder leider nicht in die engere Auswahl kamen oder für einen Kalenderdruck nicht geeignet waren", so die AG "Schwarz auf Weiß" der Siemens-Schule. Ab sofort kann der Kalender, der nur in einer begrenzten Stückzahl aufgelegt wurde, zum Preis von zehn Euro im Haus Schlauer, in der Luisenbuchhandlung, im Autohaus Eckfeld, im Bestellcenter Franz und im Tabak- und Spirituosenhandel von Petra Fähnrich erworben werden. "Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten und an die Mecklenburgische Sparkasse Potsdam, die das Projekt mit Fördermitteln unterstützt hat", so die Arbeitsgemeinschaft.