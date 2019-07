Extrem staubige Baustelle in Marienthal

Martin Risken

Marienthal (MOZ) Wie vom Trink- und Abwasserverband (TAV) angekündigt haben am Montagmorgen die Arbeiten zum Ausbau des Knotenpunktes Marienthal/Burgwall begonnen. Voraussichtlich bis zum 3. August ist deshalb die Marienthaler Dorfstraße am Abzweig nach Burgwall voll gesperrt. Kreis- und Landesstraße müssen auf ein Höhenniveau angepasst werden, was einen grundhaften Ausbau des Knotens erfordert. Nichtsdestotrotz standen etliche Kraftfahrer am Montag vor den Absperrungen. Viele kehrten offenkundig verärgert um. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Betroffen von der Sperrung ist auch der Busverkehr. Die OVG hat die Bushaltestellen mit entsprechenden Hinweisen versehen.