Innenminister kommt zum Gespräch

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Zu einem Kaffeegespräch mit Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter zum Thema "Wie sicher leben wir in Bad Freienwalde und Wriezen?" wird am 7. August, um 19 Uhr, ins Restaurant "Stadtmitte" in Bad Freienwalde, Königstraße 23a, eingeladen. Darüber informierte jetzt Karin Fritsche, Mitarbeiterin im SPD-Bürgerbüro in der Kurstadt. Neben dem Minister nehmen demnach auch die Bürgermeister Ralf Lehmann (Bad Freienwalde) und Karsten Ilm (Wriezen, beide CDU) sowie die Amtsdirektoren Karsten Birkholz (Amt Barnim-Oderbruch) und Holger Horneffer (Amt Falkenberg-Höhe) an der Veranstaltung teil. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung decke eine große Bandbreite verschiedener Themen ab, die Bürger interessieren und wichtig sind, heißt es in der Einladung. Darüber und über andere kommunale Themen werde mit Fachleuten diskutiert.

Ravindra Gujjula aus Altlandsberg, SPD-Kandidat für den bis nach Bad Freienwelde und Wriezen reichenden Wahlkreis bei der Landtagswahl am 1. September, ruft Bürger dazu auf, zahlreich an dem Abend zu erscheinen, mitzudiskutieren und zur Sicherheit in der grenznahen Region beizutragen. Der Allgemeinmediziner war zwischen 2007 und 2009 Landtagsabgeordneter. Aktuell ist er im Landesvorstand der SPD Brandenburg tätig, Kreistagsabgeordneter in Märkisch-Oderland, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und Ortsvorsteher in Altlandsberg.