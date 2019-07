Margot Franke erhält Landesorden

Ines Weber-Rath

Potsdam/Zeschdorf (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Montag 16 Brandenburgern den Verdienstorden des Landes verliehen. Unter ihnen ist die langjährige Zeschdorfer Bürgermeisterin Margot Franke . Die SPD-Politikerin ist seit fast 40 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Bis zur Kommunalwahl Ende Mai war die 78-Jährige 16 Jahre lang ohne Unterbrechung ehrenamtliche Bürgermeisterin der Großgemeinde Zeschdorf. "Unter ihrer Regie entwickelte sich Zeschdorf zu einem Vorzeigeort im Landkreis Märkisch-Oderland", heißt es in der Laudatio zur Ehrung, mit der "die Lebensleistung und Leidenschaft" der Ausgezeichneten für ihr Ehrenamt und zur Stärkung des Geistes der Mitmenschlichkeit gewürdigt werden. Margot Franke ist bis heute Vorsitzende des Amtsausschusses von Lebus und erneut in den Kreistag gewählt worden. Sie engagiert sich im Seniorenbeirat des Amtes und ist Vorsitzende der Alt Zeschdorfer Gruppe der Volkssolidarität.