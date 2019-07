Viele Mitmachangebote locken Familien nach Mildenberg

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) In wenigen Wochen ist es soweit: Am 10. und 11. August dreht sich wieder alles rund ums Thema "Technik" im Ziegeleipark Mildenberg. Liebevoll herausgeputzte Oldtimer, Traktoren und Zweiräder sowie historische und moderne Landtechnik präsentieren sich vor der Industriekulisse. Neben alter Landwirtschafts-Technik wie Deutz, Famulus, Porsche und Legier gibt es eine Vielzahl an Oldtimern. So sind die Auto-Marken Mercedes, Triumph und Cadillac der 40er- bis 70er-Jahre vertreten und auch DDR-Klassiker wie Wartburg, Trabant, Wolga und W 50. Oldtimer-Motorräder wie der Marken Jawa, MZ, AWO sind natürlich mit dabei. Aussteller reisen aus Berlin, Potsdam, Mecklenburg-Vorpommern und den umliegenden Nachbarlandkreisen an. Selbst E-Bikes und -Quads können getestet werden.

Die Oldtimerfreunde Gransee laden mit ihren DDR-Feuerwehr-Klassikern zu Schauvorführungen ein. Daneben bereichern viele weitere Vereine die Veranstaltung mit ihren Fahrzeugen

Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Unbedingt zu empfehlen ist die Parade der Aussteller um 13 Uhr. Die stolzen Besitzer stellen ihre Schmuckstücke vor und verraten interessante Infos und Details, die sonst im Verborgenen schlummern. Um 12 und 16 Uhr wird es rasant und spektakulär auf dem Gelände. Michel Schulte zeigt bei seiner Stuntperformance-Trialshow. Erstmals dabei sind die "Physikanten & Co." aus Witten mit einer interaktiven Physik-Show "Nah-dran". Bekannt sind sie aus Funk und Fernsehen. Mit eindrucksvollen physikalischen Phänomenen und Experimenten werden sie an beiden Tagen das Publikum verblüffen. Highlight ist neben den fahrenden Besonderheiten die langsam wandelnde "Herde der Maschinenwesen" der Künstlergruppe "foolpool" aus München. Vier riesige Tiere aus recycelten Fahrrädern, begleitet von zwei Hirten, ziehen sacht an den Gästen vorbei. Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) wird mit einer Mitmach-Baukasten-Werkstatt vor Ort sein.