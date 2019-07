Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verlieh am Montag an den ehemaligen Generalmusikdirektor des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder) Howard Griffiths für seine außerordentliche Verdienste um das Land Brandenburg den Verdienstorden des Landes Brandenburg. Dietmar Woidke überreichte den Orden in der Potsdamer Staatskanzlei an weitere 13 Persönlichkeiten.

Mit seiner großen musikalisch künstlerischen Qualität und seinem gesellschafts-sozialen Engagement war Howard Griffiths ein Glücksfall für Brandenburg, heißt es in der Begründung für den Landesorden. Griffiths habe das Konzertleben mit vielen neuen Impulsen bereichert, Crossover-Projekte initiiert und sein Fahrrad versteigert, um den Klassik-Nachwuchs zu fördern.

Howard Griffiths ist auch Gründungsmitglied des Fördervereins Oderphilharmonie in Frankfurt. hk