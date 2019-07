Das sind die neuen Schlossbesitzer in Schwante

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Loretta Würtenberger und ihr Mann Daniel Tümpel sehen sich nicht als Schlossherren. Das klinge zu protzig, findet das Künstlerehepaar, das bald aus einem 120-Seelen-Dorf in der Nähe von Potsdam nach Schwante ziehen wird. Vor wenigen Monaten haben sie das Schloss von Christian Schulz gekauft.

"Die Atmosphäre hat uns auf den ersten Blick sofort gefangen genommen", sagt Loretta Würtenberger. In die Bewunderung über das alte Herrenhaus und die Parkanlage mischte sich aber auch die Sorge, das Großprojekt "nicht zu packen". Am 1. September gehen sie es an, ziehen in eine Ferienwohnung auf dem Grundstück, beobachten und koordinieren den Bauablauf.

Park wiederherstellen

Das Schloss, vor dem sie für ein Foto nicht posieren wollen, muss etwas saniert werden, die Industrieküche und die WC des nun geschlossenen Restaurants sollen raus. Viel mehr verrät das Paar nicht über den Innenausbau. Privates soll privat bleiben.

"Wir wollen den verwunschenen Park als Ganzes wiederherstellen", sagt Daniel Tümpel. Geöffnet haben wird dieser, wie berichtet, zukünftig nur, wenn das Paar zu Skulpturenausstellungen einlädt. "Kunst hat eine große Strahlkraft", sagt seine Frau, die als jüngste Richterin Deutschlands am Landgericht Berlin arbeitete. "Wir haben uns hier für eine Lebensaufgabe entschieden, das war uns klar. Aber wir fühlen uns auch Schwante gegenüber verpflichtet." Dennoch: Das Anwesen ist in erster Linie für die Familie gedacht. "Wir nutzen das Schloss als Wohnhaus", sagt Daniel Tümpel. Die Kinder sind vier, zehn und zwölf Jahre alt. Nachwuchs Nummer vier ist wenige Monate alt. Mit umziehen wird zudem die gemeinsame Firma Fine Art Partners. Die Eheleute arbeiten im Kunsthandel, vermitteln und verwalten Nachlässe. Einer ihrer Kunden, der britische Maler Frank Bowling, stellt derzeit in der Londoner Tate Gallery aus. Sie verwalten zudem den Nachlass von Regisseur Wim Wenders, der laut Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) in Schwante schon einen Geburtstag gefeiert hat.

In der Kunst fühlen sich Loretta Würtenberger und Daniel Tümpel zu Hause. In Schwante bald auch? Der Einstieg war durchaus holprig. In einer nichtöffentlichen Sitzung diskutierten die Gemeindevertreter über den Schlossweg. Die Öffentlichkeit wurde im Vorfeld nicht über Verkauf oder Wegerechte informiert, da es sich um ein Privatanwesen handelt. Doch die Öffentlichkeit regte sich, Unterschriften wurden gesammelt, ein Protest-Picknick wurde organisiert. Die Schwanter machten sich für einen öffentlichen Weg stark. "Wir haben die Diskussionen nie als bedrohlich empfunden", sagt Loretta Würtenberger. "Uns wurde das Gefühl gegeben, dass es nicht um uns persönlich geht, sondern um die Sache."

Weiter Bogen ums Schloss

Im Speziellen ging und geht es um den Weg, der am Herrenhaus vorbeiführt und bisher noch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das wollen die neuen Besitzer ändern. "Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt", sagt Jöhling. Entscheiden müssen die Gemeindevertreter. Erst mit einem Zukauf von Flächen sei die Alternative möglich geworden, so Jöhling. Der neue Schlossweg soll – vom Mühlenweg aus kommend – hinter dem Hörstegraben rechts abbiegen und einen weiten Bogen um das Schloss machen.

Laut Jöhling und den Schlossbesitzern sei der Vorteil, dass dieser Weg keine Öffnungszeiten haben wird. Die Eigentümer wollen ihn ausbauen und ertüchtigen. Winterdienst und Beleuchtung werde es auf der Privatfläche nicht geben. Zudem will das Paar den Katersteg begehbar machen. Die Herstellung der Wege für die Allgemeinheit ist "unser Beitrag", sagt Loretta Würtenberger. Der Park bleibt jedoch geschlossen. Nur im Rahmen der Skulpturenausstellungen wird er zugänglich sein. "Die Schwanter werden einen Lernprozess durchmachen müssen", sagt Dirk Jöhling.

Kommenden Montag werden die Pläne im Ortsbeirat ab 19 Uhr noch einmal vorgestellt. Die neuen Besitzer sind vor Ort