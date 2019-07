Promille-Fahrer überschlägt sich mit Krad

MOZ

Bernau (MOZ) In der Rüdnitzer Chaussee kam es am Sonntag gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Krades kam im Bereich einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein entsprechender Test zeigte einen Promille-Wert von 1,6. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt bei zirka 6000 Euro.