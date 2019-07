Popcorn-Feeling unterm Sternenhimmel

Kuba

Eberswalde (MOZ) Viel Tiefgang und Tanzmusik werden in diesem Jahr beim 19. Musik- und Kunstfestivals "Purpur" im Forstbotanischen Garten geboten. Rund 300 Leute versammeln sich am Sonntag um 17 Uhr, um den musikalischen Auftakt mit der Folk-Band "The Wildfires" zu hören. Zwei Stunden lauschen die Zuschauer dem internationalen Duo, das aus der US-amerikanischen Sängerin Elizabeth Carlton, dem britischen Gitarristen und Sänger Paul Bonin und als Gastmusiker dem Deutschen Axel Rosenbauer an der Pedal-Steel-Gitarre, besteht.

Die drei Musiker begeisterten mit simplen und melodischen Liedern, die von Liebeskummer und zwischenmenschlichen Konflikten handeln. Lieder wie "Running" und "Russian Storm" handeln von Enttäuschung, verletzten Gefühlen und Hoffnung zugleich. Auch Coverversionen von Hedy Wests "Five Hundred Miles" waren zu hören. Dazu sagt Bonin: "Unsere Hauptinspiration ist die Musik, die wir in unserer Kindheit gehört haben." Das Publikum war begeistert und forderte am Ende musikalischen Nachschlag. "Es ist hier wie ein kleines Stadtfest", freut sich Sänger Bonin über die gute Stimmung im Forstbotanischen Garten. Nach Eberswalde kommen die Musiker wirklich gern, so der Musiker.

Das Purpur-Festival geht noch bis Freitag. Jeden Abend um 21.30 Uhr laufen Filme unterm sommerlichen Abendhimmel. Am Dienstag steht etwa der preisgekrönte Film "Gundermann" über den umstrittenen Liedermacher und Aktivisten Gerhard Gundermann aus der Lausitz auf dem Programm. Am Mittwoch wird bei Purpur der Film "Alles wird gut" gezeigt. Ein Filmdrama in der Regie Eva Trobischs. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Frau, die ihrem Vergewaltiger tagtäglich bei der Arbeit begegnen muss. Sie versucht die äußere Fassade zu wahren und die innerliche Aufwühlung zu verkraften.

Filme mit Tiefgang

Einen Abend später am Donnerstag folgt der Streifen "24 Wochen" von Anne Berrached. Der Film handelt von einem Paar, das von der Schwerbehinderung ihres ungeborenen Kindes erfährt und sich für oder gegen dessen Leben entscheiden muss. Purpur-Filmfest-Organisator Udo Muszynski gibt zu, dass die ausgewählten Produktionen eine gewisse Herausforderung für die Zuschauer darstellen: "Das ist tatsächlich keine leichte Unterhaltung. Es sind aber wirklich großartige Filme, die ich jedem nur empfehlen kann." Er betont, es seien sehr intensive Filme, aber gerade solche Sachen gehören zum Leben dazu. "Ich glaube das Leben hat einfache verschiedene Facetten und wir wollen das nicht ausblenden. Für mich schließt es sich nicht aus, zu sagen, an einem Tag wird getanzt, am anderen Tag nachgedacht", erklärt er.

Auch das Fest PurPur im Forstbotanischen Garten bietet Gelegenheit zum Tanzen: Am Freitag um 21 Uhr ist die Reggae- und Skagruppe "Yellow Umbrella" aus Dresden zu Gast. "Da geht es eher ums rhythmische Rumstehen", so der Festival-Organisator. "Das ist frisch, extrem tanzbar und musikalisch auf höchstem Niveau. Ein Abend mit "Yellow Umbrella" ist ein ganzheitlicher Genuss für Herz, Hirn, Augen und Füße, lautet das Versprechen der Veranstalter. Mit diesem positiven Akzent enden schließlich am Freitag sechs Tage kultureller Vielfalt und mancher Überraschung.

PurPur - Open Air im Forstbotanischen Garten (Haupteingang Schwappachweg) Eintritt im VVK 10 Euro (ermäßigt 7), an der Abendkasse 13 Euro