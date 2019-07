Britta Stark fühlt sich verschaukelt

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Es hat gerade einmal eine Woche gedauert, da hatte Britta Stark, SPD-Landtagsabgeordnete aus Bernau, vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg eine Antwort auf ihre Beschwerde zur Informationspolitik des Unternehmens und dessen Umgang mit den Berufspendlern, die nun schon seit Monaten auf den Strecken zwischen Barnim und Berlin im Regen stehen gelassen werden. Doch die Antwort von Peter Buchner, Vorsitzender der Geschäftsführung der S-Bahn-GmbH, und Joachim Trettin, Vorsitzender Region Nordost der DB Regio AG, die die Präsidentin des Brandenburger Landtages auf ihren offenen Brief erhielt, macht sie wütend.

Antwort ist fernab der Realität

Die erklären ihr nämlich, so schlimm, wie Britta Stark und Barnimer Pendler die Lage beschreiben, sei es gar nicht. Über entlastende Maßnahmen, beispielsweise den zusätzlichen Einsatz von Bussen zwischen Bernau und Berlin-Buch, habe man zwar auch nachgedacht, den Gedanken aber dann verworfen. Schließlich sei Hauptreisezeit und bei den Busanbietern erfahrungsgemäß keine Fahrzeuge verfügbar. Außerdem mangle es nicht nur bei Busunternehmen, sondern auch bei Bahn und S-Bahn an Personal, beschreiben die beiden Bahnchefs die Lage im eigenen Haus.

Britta Stark vermisst nicht nur konstruktive Lösungsansätze bei den beiden Bahnmanagern. "Mehr als eine Zustandsbeschreibung, warum etwas nicht geht, hatte ich dann schon erwartet", sagt sie. Eine Entschuldigung bei den Pendlern, die ja die Leistung mit Kauf eines Umwelttickets oft bereits im Vorfeld bezahlt haben, wäre in ihren Augen das Mindeste gewesen.

Was die Bernauerin aber wütend macht, ist die Aussage der Bahnmanager, der Betrieb der S2 laufe – abgesehen von den ungeplanten Einschränkungen durch einen Brückenschaden Anfang Juni – stabil und pünktlich. Wörtlich heißt es: "Auch auf dieser Strecke macht sich der Erfolg des Qualitätsprogramms bemerkbar, mit dem sich die S-Bahn Berlin zusammen mit DB Netz, DB Station & Service und DB Energie gemeinsam für Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit des S-Bahnverkehrs engagiert." Die Bahnchefs lassen sich sogar zu folgenden Behauptungen hinreißen: "Die Pünktlichkeit der S2 liegt seit Jahresbeginn bei guten 96,0 Prozent, in der ersten Juli-Woche sogar bei 98,7 Prozent." Auch die Zuverlässigkeit der S2 sei in diesem Jahr auf einem hohen Niveau. "So fielen auf der S2 im Zeitraum Januar bis Juni 2019 in Brandenburg im Mittel nur 1,04 Prozent der bestellten Leistungen aus. Damit konnten sowohl Pünktlichkeit als auch Zuverlässigkeit im Vorjahresvergleich erheblich verbessert werden", schreiben Bogner und Trettin an Britta Stark.

"Diese Beschreibung passt so gar nicht zu den Erfahrungen vieler Pendler aus Bernau und Panketal", bemerkt die Landtagspräsidentin ironisch, um sodann anzukündigen: "Ich lasse mich mit so einem Schreiben nicht abspeisen!"

Immerhin haben Bogner und Trettin zum Schluss ihres Schreibens dann doch noch neue Informationen geliefert: wann welche Bahnen bis zum Jahresende nicht fahren werden.