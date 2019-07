Betrunkener Dieb stiehlt im Krankenhaus weiter

MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Sonntag musste die Polizei wegen eines Diebstahl zu einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Weineck-Straße ausrücken. Schon im Hausflur trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten Mann, bei dem sich Gegenstände fanden, die dem angezeigten Einbruch zugeordnet werden konnten. Wegen seines Alkoholpegels wurde der 22-Jährige zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dort stahl der Mann scheinbar weiter. Am Abend gingen bei der Polizei Diebstahlsmeldungen aus der Klinik ein. Die Beschreibung des Diebes passte zu dem zuvor festgestellten 22-Jährigen. Diesmal nahmen die Polizisten den Mann mit aufs Revier, um seinen Rausch auszuschlafen. Nun muss er sich mit der Kriminalpolizei auseinander­setzen.