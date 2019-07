Farbe bekennen

Potsdam (MOZ) Für Ausbau und Modernisierungen von Kindergärten sind in Brandenburg seit 2014 rund 165 Millionen Euro ausgegeben worden.

Auch 1500 Erzieherinnen und Erzieher wurden eingestellt. Und das letzte Kita-Jahr ist seit 2018 beitragsfrei. Trotzdem ist der Unmut vieler Eltern nach wie vor groß, wenn sie pro Kind im Monat 300 bis 400 Euro an Kita-Beiträgen zahlen sollen, während es in der Nachbargemeinde vielleicht nur die Hälfte ist und das Land Berlin zeigt, dass es sogar komplett kostenlos geht.

Im jetzt langsam anlaufenden Landtagswahlkampf ist bislang wenig davon zu hören, wie das Dilemma der hohen und intransparenten Kosten aufgelöst werden könnte. Die Petition aus Märkisch-Oderland rückt das Thema zur rechten Zeit wieder in den Fokus. Die Landtagskandidaten sind dazu aufgerufen Farbe zu bekennen: Wann und wie kommt Brandenburg zu fairen und vergleichbaren Kita-Beiträgen? Muss dafür an der kommunalen Selbstverwaltung gerüttelt werden? So schwierig es ist, das Problem muss endlich gelöst werden.