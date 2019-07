"Ich kann von Politik nicht genug kriegen"

Roland Becker

Velten (MOZ) Schatz, ich habe schon den Rasen gesprengt", ruft Andreas Noack seiner Frau zu. Wahlkampf hin oder her: Der Rasen im Garten vom Veltener SPD-Direktkandidaten darf auch in stressigen Zeiten nicht verdursten. So viel Zeit muss fürs Private bleiben.

Die aber dürfte in diesen Wochen immer knapper werden. Mit 53 Jahren will der Sozialdemokrat erstmals in den Potsdamer Landtag einziehen. Sieht so der Generationswechsel aus? Noack kontert: "Ich habe noch 15 Berufsjahre vor mir. Ich fühle mich weder verbraucht noch zu alt. Ich gehöre nicht zu der Generation, die ausgetauscht werden muss."

Berufsziel Landtagsabgeordneter. Für den selbstständigen Versicherungsmakler war das ein langer Weg. Als Gymnasiast wollte der gebürtige Veltener Berufsoffizier der NVA werden. "So bis zum 13. Lebensjahr war das eine wirkliche Perspektive: der Verdienst, das Ansehen in der Bevölkerung und die Rente nach 25 Berufsjahren." Doch die Vorbereitung auf die Offizierslaufbahn ging, so erzählt Noack, gründlich schief. Das Berufsbewerberkollektiv an der EOS (heute Gymnasium) und ein Besuch an einer Offiziershochschule wirkten eher kontraproduktiv: "In der Pubertät hinterfragt man dann alles kritisch und stellt fest: Was gesagt wird, ist nicht das, was getan wird." Statt Offizierskarriere oder Studium ging es nach dem Abitur ins Hennigsdorfer Stahlwerk. Weil er sich ein Leben als Metallurge an der Werkbank nicht vorstellen konnte, legte er die Prüfung für die Passagierbeförderung ab und lernte das Liniennetz des VEB Kraftverkehr Oranienburg kennen. So einige, die seinen Namen am 1. September auf dem Wahlzettel lesen, dürfte er vor gut drei Jahrzehnten von Zühlsdorf nach Schildow kutschiert oder im Schülerverkehr morgens von Neu-Ludwigsaue abgeholt haben.

Wenn Andreas Noack von seiner DDR-Sozialisation spricht, taucht die Politik nicht auf. Die spielt erst mit der politischen Wende eine Rolle. In dieser Zeit hätte der Sozialdemokrat sicher nicht gedacht, knapp 30 Jahre später solch einen Satz zu sagen: "Ich kann von Politik nicht genug kriegen." Im Veltener Stadtparlament ist Noack ebenso ein streitfreudiges Schwergewicht wie im Kreistag. Politische Gegner reiben sich an ihm. Für die große Koalition im Kreistag gilt er als Garant für deren Erfolg. Eines kündigt Noack jetzt schon an: Sollte er das Direktmandat gewinnen, wird er ein kommunales Mandat aufgeben. Welches, das habe er noch nicht entschieden.

Noacks Wahlkreis ist der einzige in Oberhavel, der vom Lebensgefühl her vom Speckgürtel (Hennigsdorf, Velten) ebenso geprägt ist wie von dem auf dem Land (Oberkrämer, Kremmen und Löwenberger Land). Auch deshalb hat Noack für jedes dieser Gebiete einen eigenen Flyer entworfen, mit denen er auf deren spezifische Belange eingeht. Der Nahverkehr spielt auf allen eine Rolle. Einzige Ausnahme: Velten. Als Noack gefragt wird, wie er sich für den längst fälligen S-Bahn-Anschluss seiner Heimatstadt stark machen wird, lässt sich der Schnellredner mit seiner Antwort ein wenig Zeit. Er dreht eine halbe Runde auf seinem Büro-Rollstuhl, legt noch eine Pause ein und sagt erst dann: "Den Bürger da draußen in Velten interessiert nur: Wann fährt die S-Bahn. Genau den Tag wollen sie wissen. Politik wird unglaubwürdig, wenn man ein Jahr benennt und die Zusage nicht einhält." Aber ist es nicht erst zwei Jahre her, dass die Veltener Genossen am Bahnhof plakatierten: "S-Bahn kommt frühestens 2021." Er will damit nichts zu tun gehabt haben: "Das kam nicht aus meinem Mund." Es bedarf einiges an Nachhaken, um Noack ein konkreteres Statement zu entlocken: "Mein Einsatz geht dahin, dass die S-Bahn in der nächsten Wahlperiode kommt." In seinem Wahlkreis fehlt es aber nicht nur an S-Bahnen, sondern auch an Radwegen und Busverbindungen in ländlicher Region. Das alles, so Noack, hätte schon vor zehn Jahren angepackt werden müssen. Dass Brandenburgs SPD seit 29. Jahren den Verkehrsminister stellt, erwähnt er nicht. Er schaut in die Zukunft: "Zur dauerhaften Finanzierung des ÖPNV kann das Land einen Beitrag leisten. Sonst erleiden wir einen Verkehrsinfarkt." Für die SPD in Land und Kreis dürfte es fast radikal klingen, wenn Noack hinzufügt: "Man muss Neues ausprobieren. Nur Angebote schaffen Nachfrage."

Dem Wähler einfach nach dem Mund zu reden, ist seine Sache nicht. Holterdiepolter hat Rot-Rot die Straßenausbaubeiträge ebenso abgeschafft wie die Kreisreform beerdigt. Zufrieden ist er damit nicht unbedingt. "Man muss ein bisschen mutig sein", verteidigt er etwa die bei den Märkern unbeliebte Gebietsreform. Das Argument langer Wege zu den Verwaltungen wischt er vom Tisch: "Im Rahmen der Digitalisierung können viele Dinge näher an den Bürger herangebracht werden". Andererseits räumt er ein, dass ein Bötzower oder Fürstenberger noch immer sein Auto in Oranienburg anmelden muss.

In Brandenburg gibt die SPD den Ton an. Seit 1990 wirkte das wie ein ungeschriebenes Gesetz. Doch ist eine in Umfragen bei 17 bis 20 Prozent liegende Partei noch ein Garant für Stabilität? "Ich will keine Umfragen gewinnen", kontert der Kandidat. Doch Sorgen macht er sich schon: "Es ist eine Schicksalswahl. Dass eine rechtsextreme Partei so großen Zuspruch hat, sehe ich als Gefahr. Die AfD steht nicht für ein demokratisches Deutschland." Trotz aller Umfragen ist er sich sicher, dass seine Partei vor der AfD landen wird. Und wie schätzt er seine Chancen ein, seinen bislang immer in SPD-Hand befindlichen Wahlkreis zu verteidigen? "Auf einer Skala bis zehn würde ich auf sechs bis sieben tippen."