Lange Nacht mit viel Musik

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) 60 rote Punkte sind auf dem Flyer zu finden, mit dem die Stadt und der Beeskower Mittelstandsverein für die 11. Lange Nacht in der Kreisstadt werben. Die roten Punkte stehen für die Teilnehmer der Erlebnis-Shopping-Aktion, die am 31. August stattfindet. Dann öffnen die Fachgeschäfte in der Innenstadt von 17 bis 23 Uhr. Und zu dieser speziellen Öffnungszeit gibt es überall spezielle Angebote, Rabatte, kleine Geschenke oder kostenlose Serviceleistungen. Viele Geschäftsinhaber warten zudem mit extra Programmpunkten auf, haben Bands engagiert, mixen Cocktails, locken mit Gewinnspielen.

"Dort, wo es Livemusik gibt, geht es nach unserer Erfahrung vielleicht auch etwas länger als 23 Uhr", sagt Altstadtmanagerin Kerstin Müller, die in der Stadtverwaltung die Organisation in der Hand hat. Rechtlich ist das abgesichert, bis 1 Uhr sei die Veranstaltung, die in diesem Jahr auch durch einen Sicherheitsdienst begleitet wird, genehmigt.

Und Musik wird es ganz schön viel geben. Los geht es beim Schuhhaus Woick, das als erstes auf dem Programmflyer steht und für viele Gäste, die von außerhalb kommen und die Parkplätze in Bahnhofsnähe nutzen, ja auch der erste Anlaufpunkt ist. Geschäftsinhaberin Nadja Mocker hat den Sänger Rudi Eichhorn eingeladen.

Sabine und Bastian Gierke haben zwei DJs engagiert. Auf dem Marktplatz, direkt vor dem Herrenausstatter, wird "The Party@Krumnow!" gefeiert. Und noch einmal ein paar hundert Meter weiter, vor dem Uhren & Schmuck-Geschäft in der Berliner Straße, spielen die "Saloon Cowboys". Auch das hat Tradition, schließlich ist die Chefin die Sängerin der Band. "Whisky, Milk & Water" werden vor dem Blütenzauber-Fachgeschäft spielen, Jochens Jungs heizen vor der Bäckerei Schulze ein. Im Naturkostladen von Bauer Klaus startet die Lange Nacht mit einem "Nachmittag für die Liebe". Deshalb geht es dort schon 16 Uhr los. Das Programm heißt: "Nimm mich in den Arm".

Die Raiffeisen-Volksbank lädt zum Musik-Kabarett. Die Große-Voigt-Fagotterie ist zu Gast. Dahinter stecken Alexander Voigt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin und Berthold Große vom Königlichen Opernhaus Stockholm. Voigt ist auch Lehrer an der Beeskower Musikschule. Und im Mittelschiff der Marienkirche spielt zur Langen Nacht das Alphornett aus Berlin.

Mit Spannung warten viele Fans der Langen Nacht zudem auf das Programm des Autohauses Kuhnt. Dort hat man in diesem Jahr Steffen Heidrich engagiert. Der Dresdner Sänger ist als Roland-Kaiser-Double unterwegs und bekommt für seine Auftritte immer wieder beste Kritiken.

Roland-Kaiser-Double kommt

Natürlich gibt es neben der Musik viele kulinarische Angebote, auch im Küchenstudio Meng wird gekocht, in der Turmboutique Suppe ausgeschenkt. "Wir haben wirklich wieder eine super Beteiligung der Geschäfte, alle bereiten sich engagiert vor", freut sich Britta Voß, die im Mittelstandsverein die Lange Nacht koordiniert. Vor ihrer Spree-apotheke kann man an dem Tag den Bitterorangenlikör Spree-Pomeranze probieren. Außerdem stehen dort die Kummersdorfer Griller, die im vergangenen Jahr bereits beim Beeskower Weihnachtsmarkt zu Gast waren. Die Veranstalter hoffen zur Langen Nacht auf noch mehr Zuspruch als in den vergangenen Jahren. Der Grund: Das Eisenhüttenstädter Stadtfest findet eine Woche eher statt. In den vergangenen Jahren hatte man sich am Sonnabend immer für eine der beiden Veranstaltungen entscheiden müssen. Zwar waren trotzdem schon immer einige Eisenhüttenstädter in die Kreisstadt gekommen, doch in diesem Jahr könnten es so einige mehr werden.