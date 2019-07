Mikroplastik: "Wir retten damit nicht die Welt"

Steffen Kretschmer

Oberhavel (moz) Eine geplante EU-Richtlinie zur Vermeidung von Mikroplastik könnte für die Glienicker Sportler das komplette Chaos bedeuten. "Geht das durch, würde uns das schwer treffen", sagt Roland Kerst. "Wir hätten von heute auf morgen keinen Trainings- und Spielbetrieb mehr." Noch kann sich der stellvertretende Vorsitzende der Glienicker Fortuna allerdings nicht vorstellen, dass es zu einem allgemeinen Verbot von Granulat auf Kunstrasenplätzen kommt. "Wir retten nicht die Welt, wenn wir plötzlich nicht mehr auf solchen Anlagen spielen."

Hohe Nutzungsfrequenz

Das sieht das Fraunhofer-Institut für Umwelt allerdings anders. Einer Studie zufolge gelange durch Granulat auf Sportplätzen mehr Mikroplastik in die Umwelt als durch Verpackungen und durch Textilwäsche. "Es ist zwar schön, dass alles reguliert werden soll, aber gerade in Ballungsräumen ist ein Kunstrasen alternativlos", kontert Kerst. "Hier in Oberhavel gibt es ja nicht einmal so viele solcher Anlagen. Den Berliner Fußball würde man damit aber gänzlich töten. Bei uns ist der Platz, gemeinsam mit dem SV Glienicke, montags bis freitags zwischen 15 und 22 Uhr komplett belegt. Einen Naturrasen könnte man bei dieser Belastung nicht derart pflegen, dass er wettbewerbsfähig bleibt."

Eine ähnlich hohe Frequenz der Platznutzung wie in Glienicke gibt es auf der Anlage des Oranienburger FC Eintracht an der André-Pican-Straße. Deshalb wären auch die Konsequenzen dort mit denen an der Bieselheide zu vergleichen. Auch Ralf Leiskau, Technischer Leiter des OFC, spricht von einem "gravierenden Einschnitt", sollte es durchgesetzt werden, dass der Kunstrasen nicht mehr genutzt werden kann. "Wir wären aufgeschmissen und müssten dann noch andere Gremien mit ins Boot holen. Nun warten wir aber erst einmal ab", so Leiskau.

Kommunen bleiben entspannt

Diesem Credo schließen sich auch die jeweiligen Kommunen an, welche die Plätze ihrer Vereine oftmals zu großen Teilen mitfinanziert haben. Die Verwaltungen bleiben ruhig und wollen abwarten, was kommt. Er gehe sowieso davon aus, dass eine solche EU-Richtlinie "plattgemacht" werde, sagt Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack.

Auch der nagelneue Kunstrasenplatz des SC Oberhavel Velten ist durch Gelder der Stadt und Fördermittel des Landes Brandenburg entstanden. Und doch hat die derzeit von vielen Seiten hochkochende Debatte dem Nutzer keine Ruhe gelassen. Der Verein ist nach den aufkommenden Meldungen vom Verbot von Mikroplastik selbst aktiv geworden und hat versucht, sich zu informieren. Noch am Sonntag sei eine Anfrage zu diesem Thema an den Hersteller gegangen, sagt SCO-Vizepräsident Thorsten Leue. Die Antwort werde nun zeitnah erwartet und dann schnellstmöglich auf den Tisch kommen. Wie die ganze Problematik an sich. "Wir werden auf einer Sitzung am Mittwoch alles besprechen", so Leue. Denn: Sollte es Schwierigkeiten geben, die auch die Nutzung des Veltener Platzes betreffen, wäre das "eine Katastrophe für uns".