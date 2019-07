Sommerfest in Groß Lindow

dpu

Groß Lindow Mitmach-Aktionen für Jung und Alt, Gulaschkanone, Grill-, Kuchenstände und etliche Überraschungen: Drei Jahre nach der Premiere feiert Groß Lindow am 10. August sein Sommerfest zum zweiten Mal direkt am Friedrich-Wilhelm-Kanal – auf Höhe Ernst-Thälmann-Straße und Am Mühlenteich (Am Kreisel). Rund 13­­­000 Euro hat die Gemeinde dafür aus ihrem Etat bereitgestellt.

Um 11 Uhr wird Bürgermeister Björn Brinkmann das Fest feierlich eröffnen, zu dem niemand Geringeres als der Große Kurfürst mit Gemahlin erscheint und nach dem der Kanal benannt ist. Das Ehepaar Elisabeth und Dennis Schulze aus Groß Lindow werden das Kurfürstenpaar verkörpern. Baubeginn für den Kanal war nach 1558. Doch erst 1662 initiierte Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688), der spätere Große Kurfürst, den Weiterbau zwischen Müllrose und Brieskow. Ab 1668 verband der Kanal dann über 27 Kilometer Brieskow an der Oder und Neuhaus an der Spree.

Kanal ist Herzstück des Ortes

"Der Friedrich-Wilhelm-Kanal ist das Herzstück unseres Ortes", sagt Martina Gerstenberg (58), die mit ihrem Lebenspartner Dieter Drese (63) das Fest mitorganisiert. "Wir wollen das Gewässer auch mit Blick auf eine wassertouristische Nutzung in den Fokus stellen. Also organisieren wir ein Schautreideln, wobei mit Manneskraft der Kahn vom Ufer her mit Seilen gezogen werden muss", erzählt sie.

In jeder Hinsicht kann es feucht-fröhlich zugehen. So werden die Festbesucher Bootswettkämpfe sehen. "Jeder Verein aus Groß Lindow besetzt ein Kanu. Auch Bürger aus dem Ort und von weiter her haben sich dafür beworben", weiß Martina Gerstenberg.

Ab 20 Uhr spielt die Liveband Grand Central aus Berlin auf, und bei Einbruch der Dunkelheit gibt es eine Multimedia-Lichtshow mit Beam-Laser. Das Ende des Sommerfestes ist für 2 Uhr morgens vorgesehen.