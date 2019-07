Ran an den Garn

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Beim Kreativzirkel der Senioren ging es am Montag wieder fröhlich an die Häkelnadeln. Die sechs Damen häkelten von 14 bis 16 Uhr einmal mehr Topflappen, Seifenenten und Rosen. Oder zeigten, wie Bärbel Trölsch und Marianne Kauschke (v. r.), ihre selbst gefertigten Häkelpuppen und selbst bemalte Lesezeichen. "Da steckt viel mehr Arbeit drin, als es aussieht", meinte Bärbel Trölsch. Mehrere Stunden hat sie an der Puppe verbracht. Die fertigen Arbeiten verkaufen die Damen bei diversen Veranstaltungen wie beispielsweise beim Erntedankfest in Neuzelle. Der Zirkel trifft sich seit 2010 an jedem Montag im "Bräustübl". Neben der Handarbeit genießen die Damen vor allem die Gesellschaft.