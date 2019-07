Mehrere Regionalzüge fallen aus

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Fahrgäste der von der Nieberbarnimer Eisenbahn betriebenen Regionalbahnen 35 und 36 müssen in den kommenden Tagen mehr Fahrzeit einplanen und sollten sich genau über Zugausfälle und Ersatzfahrmöglichkeiten informieren. Auf seiner Internetseite kündigt das Unternehmen für heute zwischen Fürstenwalde und dem Klinikum in Bad Saarow ab 5.20 Uhr den Ausfall aller Züge "aus betrieblichen Gründen" an. Als Ersatzverkehr fahren Busse, die für die Strecke 15 Minuten länger brauchen.

Bereits gestern fielen die meisten Züge der Linie 36 zwischen Frankfurt und Beeskow aus. Das Unternehmen gab Fahrzeugschäden durch Vandalismus und Kollisionen mit Bäumen als Grund an. Auch der erste Zug am Dienstag von Beeskow nach Frankfurt wurde wegen eines defekten Fahrzeugs bereits gestrichen.

Vom 28. bis 31. Juli sind zudem Bauarbeiten an der Strecke durch die Deutsche Bahn geplant. Vom 28. bis 30. Juli gibt es deshalb ab 20 Uhr zwischen Müllrose und Frankfurt Schienenersatzverkehr, am 31. Juli bereits ab 8 Uhr. Darauf sollten Besucher des Helene-Beach-Festivals achten, die mit der Bahn an und abreisen. Bereits am Wochenende waren einige RB36-Züge verspätet unterwegs oder sind ganz ausgefallen. Auf Fragen zu den Gründen hat das Unternehmen gestern nicht geantwortet. Betroffen waren davon auch Besucher des Nena-Konzerts in Müllrose, die im Anschluss mit der Bahn zurück nach Beeskow wollten.