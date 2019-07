Musikfans bevölkern den Müllroser Mühlenhof

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Den schönsten Blick auf das Konzertgelände in Müllrose hatten am Sonnabend die Feuerwehrleute. Aus luftiger Höhe konnten sie hinabschauen auf den Betriebshof der Oderland-Mühlenwerke, wo mehrere Tausend Menschen das Konzert von Nena und ihrer Band sowie das Vorprogramm, das von Tina Söllner und von Maria Voskania gestaltet worden ist, genossen. Es scheint, als sei kaum noch ein Quadratmeter Boden frei. Zum fünften Mal fand jetzt ein Sommerkonzert auf dem Mühlenhof statt. Nach Karat (2015) und Olaf Berger und Six (2016) war dort 2017 Roland Kaiser gefeiert worden, im vergangenen Jahr Matthias Reim. 2020 wird es einen sechsten Konzertabend geben. Mehr Bilder auf www.moz.de.