Das Programm zur Korsofahrt steht fest

Alt Ruppin Nur noch zwei Wochen, dann befindet sich Alt Ruppin wieder im Ausnahmezustand: Am Sonnabend, 3. August, findet die Korsofahrt statt. Im Mittelpunkt stehen die geschmückten Boote und Gründstücke. Aber auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Hauptakteur auf der Bühne wird an diesem Tag Thomas Wohlfahrt sein. Der Musiker hat sich einen Namen gemacht, als er den zweiten Platz bei der Casting-Show "Star Search" belegt hat. Es folgten Alben, Videos und viele Auftritte. 2007 trat er der Band Allgäu Power bei. Gemeinsam schafften sie es bis ins Halbfinale der Show Supertalent mit Dieter Bohlen. 2014 verließ Wohlfahrt die Gruppe, um es ruhiger angehen zu lassen. Von der Musik konnte er nicht lassen.

Auch Ally McMirror wird die Besucher während der Korsofahrt unterhalten. Die Hobby-Westernreiterin schreibt seit 2016 Werbesongs und kam so relativ spät dazu, eine Musikkarriere anzustreben. Ihren bisher größten Auftritt hatte sie in den Blind Auditions in der Casting-Show "The Voice of Germany".

Auch für die Kinder wird einiges geboten: Neben dem großen Hüpf-Wabbelberg erwartet sie ein Besuch von Troll Trude, der Märchen im Gepäck hat.