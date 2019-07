Bad Saarows Erste und Zweite üben gemeinsam

Co-Trainer in der Landesklasse: Klaus Schulze © Foto: Roland Hanke

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Schweißtreibend waren die Einheiten, die die Fußballer von Preußen Bad Saarow am Wochenende im Trainingslager absolvierten. Von Freitag bis Sonntag übten die Erste aus der Landesklasse Ost und die Zweite aus der Kreisliga Mitte gemeinsam auf dem Sportplatz an der Schulstraße und um diesen herum.

Knapp zehn Kilometer lang war zum Beispiel der Waldlauf am Sonnabend, bei dem Klaus Schulze, seit März Co-Trainer der Ersten, auf dem Fahrrad die Spitze bildete und den Akteuren den Weg wies. Die hatten dabei auch einige Einlagen zu meistern, so Sprints auf die Berge. Entsprechend erschöpft kamen die Spieler wieder auf dem Sportplatz an. Dann sollte es nach einem gemeinsamen Mittagessen eigentlich zum ersten Testspiel beim Ortsnachbarn Storkower SC gehen. Doch der Absteiger aus der Landesklasse Ost hatte die Partie aus Spielermangel abgesagt.

So wurde also weiter auf dem heimischen Sportplatz trainiert. Am Sonntagmittag gab es dafür ein internes Spiel der Ersten gegen die Zweite über zweimal 35 Minuten. Dieses gewann überraschend die Reserve gegen das ersatzgeschwächte Landesklasse-Team mit 2:1. Das 1:0 von Wanissou Bounou glich Christian Dobberack aus, ehe Rashid Ahmad den Siegtreffer für die Zweite markierte. Das Trainingslager klang danach mit einem gemeinsamen Grillnachmittag beider Mannschaften aus.

Ziel einstelliger Tabellenplatz

"Das war eine runde Sache", sagte Schulze, der Chef-Coach Thomas Tretschok zur Seite steht. "Wir wollen die Mannschaft verjüngen und einige A-Junioren ins Team einbauen", erklärt der 56 Jahre alte Saarower. Fünf Nachwuchs-Spieler seien derzeit auf dem Sprung. Ziel der Preußen für die neue Saison ist ein einstelliger Tabellenplatz.

Jetzt geht es nach den Einheiten in der Woche am Freitag und Sonnabend zunächst mit einem zweiten Trainingslager weiter. Testspiele soll es für die Erste zum einen am Sonntag, 4. August, 13 Uhr, daheim gegen Eintracht Falkensee aus der Landesklasse West geben. Sechs Tage später wollen die Saarower zudem bei Wacker Herzfelde aus der Kreisliga Nord spielen, da sie im Ostbrandenburg-Pokal zunächst ein Freilos haben.

Die Zweite muss dagegen in der Ausscheidungsrunde am 10. August bei Kreisliga-Kontrahent SG Hangelsberg ran. Eine Woche zuvor bestreitet Bad Saarow II daheim ein Testspiel gegen den FC Herrensee Strausberg aus der Nordstaffel.

Da die dritte Mannschaft der Preußen aufgelöst wurde und es bereits seit der vorigen Saison auch keine A-Junioren mehr gibt, hat die Zweite derzeit 28 Spieler im Kader.

Trainer-Trio für die Zweite

"Mit den vielen jungen Leuten lautet unser Ziel Klassenerhalt", sagt Thomas Starck, der zusammen mit Robin Beulich und Dennis Gliesche das Trainer-Trio bildet. "In der vorigen Saison gehörte auch noch Thomas Becker zu unserem Team, das die Zweite und Dritte betreut hat. Er musste leider aus beruflichen Gründen aufhören. Wir und die Spieler bedanken uns für die Zusammenarbeit", betont Starck.

Mit den Stürmern Herrmann Mabel (SpG SG Rauen/Eintracht Reichenwalde) und Jack Genschmar (Rückkehrer von Pneumant Fürstenwalde) sowie Innenverteidiger Eric Sette, der vom VfB Steinhöfel II zurückkam, gibt es bisher drei Neuzugänge.