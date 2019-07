Aufschlussreicher erster Test

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Auf dreimal 30 Minuten für ihr jeweils erstes Testspiel haben sich die Trainer von Kreisligist Germania Schöneiche II und Ostbrandenburgligist FV Erkner II geeinigt – und jeweils zehn Minuten Pause zwischen den Dritteln. Am Ende setzte sich der Gast aus der Nachbarschaft an der Schöneicher Babickstraße durch die Tore von Joshua Rothaug (13.), Robert Kien (20.), Benjamin Bock (29.) und Maximilian Schulz (45.) mit 4:0 durch.

"Das Ergebnis ist im ersten Vorbereitungsspiel erst mal nebensächlich", sagte Christian Balles, der zusammen mit Dennis Pflume das Trainer-Duo bei Germania II bildet. "Im ersten Drittel waren wir nicht spritzig genug, danach wurde es besser, manche Spielzüge haben gesessen. Aber es ist noch genug Luft nach oben. Auf jeden Fall war es ein aufschlussreicher Test."

Schöneiches Zweite, die mit Dennis Mende aus der Ersten und Alexander Balles vom FVE II bisher zwei Neuzugänge hat, bestreitet am Sonnabend, 11 Uhr, daheim den nächsten Test gegen Grün-Weiss Ahrensfelde II, und am 3. August, 11.30 Uhr, ist Ostbrandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf II zu Gast.

Viele A-Junioren mit dabei

Ebenso wie bei den Schöneichern sind auch bei den Erkneranern etliche A-Junioren unterwegs. "Wir hatten sechs dieser Spieler dabei, von denen noch drei in der Altersklasse spielen können", erklärte Pierre Walda, der nach einem Jahr Pause als Trainer zum FVE II zurückgekehrte ist. "Das war erstaunlicherweise ein sehr guter Start in die Vorbereitung angesichts der vielen jungen Spieler in dem zusammengewürfelten Team. Wir haben kurze Bälle in den Raum und gut über außen gespielt", lobte er.

Aus der alten Mannschaft seien nur noch fünf Akteure übrig geblieben. "Wir wollen ein neues Team aufbauen und es für die nächsten drei Jahre fit machen", sagt Walda, der sich nach eigenen Angaben in dem Jahr Pause gut vom Fußball erholt hat. Einen besonderen Test hat der Trainer für seine Jungs am 31. Juli parat: Da müssen sie ab 19.30 Uhr gegen die Verbandsliga-Frauen des Grünheider SV in der Löcknitzhalle Handball spielen ...