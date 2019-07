Unverständnis und Gelassenheit

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auf tausende Fußballvereine in Deutschland kommt ein großes Problem zu: Wenn die EU Mikroplastik verbietet, sind auch Kunstrasenplätze gefährdet. Davon gibt es auch etliche bei Barnimer Vereinen. Einige Verantwortliche fallen aus allen Wolken aufgrund des drohenden EU-Verbots, andere wiegeln ab. "Das Thema hatten wir vor Jahren schon mal im DSB und es wurde heiß diskutiert. Danach war dann Ruhe bis jetzt", erklärte Thomas Oesterling, Vereinschef vom Eberswalder SC.

Rund 330 000 Tonnen Mikroplastik sollen in Deutschland pro Jahr in die Umwelt gelangen. Auf Platz fünf stehen dabei als Verursacher Sport- und Spielplätze. Grund ist die hohe Anzahl solcher Spielstätten, die aber auch ihre Berechtigung haben, denn Fußball ist in Deutschland Volkssport Nummer eins.

Eine neue Regelung der Europäischen Union, die Plastikmüll in den kommenden Jahren deutlich reduzieren soll, sieht deshalb auch ein Verbot des Gummigranulats vor, das auf diesen Plätzen zum Einsatz kommt. Ab 2022 soll es nicht mehr zulässig sein. Die zumeist schwarzen kleinen Gummikörner, können an Kleidung und Schuhen haften oder vom Wind weggeblasen werden, wodurch stetig Teile des Granulats in die Umwelt gelangen, heißt es in der Begründung zum EU-Verbot.

Nur eine Schätzung

Der Burgheimer Hersteller Polytan von Kunstrasenplätzen stellt auf seiner Internetseite jedoch klar, dass eine Studie des Fraunhofer Instituts, demzufolge 8000 bis 11000 Tonnen Mikroplastik von Kunstrasenplätzen jährlich in der Umwelt landen, nur eine Schätzung ist. Demzufolge müssten die deutschlandweit 3500 Plätze, die mit Gummigranulat verfüllt sind, pro Platz mit mehr als drei Tonnen aufgefüllt werden. Tatsächlich spricht Polytan von wenigen Zentnern, die jährlich pro Platz geordert werden.

Einheit ohne Alternative

Die Fußballer von Einheit Bernau wären von einem Verbot ab 2022 wohl am härtesten im Barnim betroffen. Die 225 Mitglieder haben am Wasserturm ihr sportliches Domizil, spielen auf dem Kunstrasenplatz dort. Der ist noch von der ganz alten Bauart, die vielen Ganulatkugeln färben den ganzen Kunstrasenbelag schwarz. "Wir haben erfahren, dass im nächsten Jahr ein neuer Belag kommen soll. Aber wann was genau", darüber hat mit uns noch niemand gesprochen", erzählte Danny Groß vom Vereinsvorstand. Der Platz am Wasserturm steht beim Verein schon lange in der Kritik. Die Tartanbahn wird gerade saniert, die Flutlichtanlage erneuert – wie der Verein mit der Situation umgehen muss, das sorgt für Unverständnis. Der Ausweichplatz in Rehberge wurde schnell von der Stadtverwaltung benannt, doch mit dem Drumherum fühlen sich die Fußballer alleingelassen. "Der FSV hat uns von sich aus einen Container für unsere Sachen gestellt. Die Schlüssel für die Ausweichplätze für die über 100 Nachwuchsspieler zu bekommen, hat fast eine halben Tag gedauert. Ich hätte mir da mehr Unterstützung gewünscht", sagt Danny Groß sauer. Wie es erst werden soll, wenn der Kunstrasen im nächsten Jahr saniert wird oder gar das EU-Verbot kommt, daran will er nicht denken.

Auch bei Thomas Oesterling häufen sich beim Thema Kunstrasen die Sorgenfalten. Gerade erst wird die Waldsportanlage komplett neu gebaut, mit Kunstrasenplatz und Granulat. "Gerade für die mehr als 100 Nachwuchsfußballer ist der Platz gedacht." Ob da noch auf ein umweltfreundlicheres Modell umgestiegen werden kann, ist derzeit ungewiss. Da will auch der Stadtverordnete Götz Herrmann, der auch dem Verein Lok Eberswalde vorsteht, eine Anfrage starten. "Seit einem Jahr ist unser Kunstrasen fertig. Ich denke, eine Umrüstung auf z. B. Kork wird derzeit zu teuer. Aber wir haben das Thema weiter auf dem Schirm."

Optimistisch auf eine Lösung

Etwas entspannter sieht es hingegen Rolf Weinhold, Vereinspräsident von Union Klosterfelde. Im April erst wurde der Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Mühlenstaße in Betrieb genommen. "Die Gemeinde hat als Eigentümer739 000 Euro investiert, dazu gehört auch die neue Flutlichtanlage, ein Drittel haben wir noch in Eigenleistung dazu beigetragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nun alles umsonst gewesen sein soll. Da wird es sicher eine Lösung geben", sagte Weinhold, auch wenn er derzeit selbst keine weiß. Eine Umrüstung auf umweltverträgliches Material beziffert er auf etwa 100 000 Euro. Wer das dann aber bezahlen soll, ob die Gemeinde als Eigentümer oder der Verein als Bauherr des Kunstrasenplatzes, da wirkt er derzeit ratlos. Jedenfalls trainieren gerade in der kalten Jahreszeit 250 Fußballer auf dem Kunstrasen. Eine Alternative gibt es nicht.

"Der Kunstrasen ist für uns derzeit unverzichtbar. Der Nachwuchs trainiert darauf viel und gerade in den Sommer- und Wintermonaten, wenn der Rasen geschont werden muss, spielt sich alles darauf ab", sagte Danko Jur, Vereinspräsident von Preussen Eberswalde. Auch ist er sich sicher, dass das Thema für alle ein einvernehmliches Ende finden wird.