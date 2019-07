Alle Teams landen auf dem Podest

Mandy Barna

Eberswalde Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den jungen Barnimer Schachfreunden, die seit einem Jahr Mitglied beim SV Stahl Finow sind. Auf Landesebene nahmen vier Jugendmannschaften in den Altersklassen U 10, U 12, U 16 und U 19 am Spielbetrieb teil. Alle vier Teams landeten am Ende auf dem Podest.

Im Erwachsenenbereich spielten die Barnimer in der Regionalliga. Als jüngste Mannschaft der Liga schafften sie fünf Mannschaftspunkte und Platz acht. Angeführt wurde das Team vom achtzehnjährigen Tobias Goldenbaum, während das jüngste Mannschaftsmitglied Clark Wirthwein gerade mal acht Jahre jung war.

Auch bei den Jugendeinzelmeisterschaften erreichten die Finower viele gute Ergebnisse. Bei den Landesmeisterschaften im Schnellschach schafften sie sechs und bei den Landesmeisterschaften im Normalschach drei Podestplätze.

Fünf Barnimer waren bei den Deutschen Meisterschaften am Start. In der Altersklasse U 8 erzielte Clark Wirthwein mit Platz vier ein ausgezeichnetes Ergebnis. Mit Kay Hoffmann (11) und Lorenz Beyer (11) waren zwei Vereinsmitglieder sogar für Deutschland bei der EU-Meisterschaft in Österreich in der U 12 am Start.

Weitere Höhepunkte unter den vielen Turnierteilnahmen waren das Czech-Open in Pardubice sowie drei internationale Turniere in Berlin und Görlitz, wofür die Barnimer bis zu zehn Tage unterwegs waren.